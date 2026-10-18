WHO ứng phó khẩn cấp Ebola tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ngày 17/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định đẩy mạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Địa Trung Hải, trong đó ưu tiên đặc biệt cho Djibouti, Somalia và Sudan do những rủi ro từ xung đột, di dân và hệ thống y tế suy yếu.

Động thái can thiệp quyết liệt này được đưa ra sau khi các đợt bùng phát dịch Ebola chết người do biến thể vi rút Bundibugyo gây ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng với một ca nhiễm vừa được xác nhận tại Kenya có liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tính đến ngày 13/10, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 9.000 ca mắc và 4.381 trường hợp tử vong, đánh dấu đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử nước này.

Tại Kenya, ngày 17/10, giới chức xác nhận ca mắc thứ 4, là một phụ nữ 65 tuổi có quan hệ họ hàng gần với các bệnh nhân trước đó. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới, dù nhà chức trách Kenya chưa ghi nhận bằng chứng về tình trạng lây truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Trước đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo khu vực Đông Địa Trung Hải tiếp tục là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu, với hơn 117 triệu người cần được hỗ trợ.

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, WHO đã cử các đoàn công tác tới Djibouti, Somalia và Sudan để đánh giá năng lực ứng phó, xác định những hạn chế trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều trị và phối hợp khẩn cấp. Cơ quan này đang hỗ trợ các nước khắc phục những thiếu hụt thông qua tư vấn kỹ thuật, đào tạo, cung cấp vật tư y tế và diễn tập ứng phó.

Tuy nhiên, xung đột, tình trạng mất an ninh và hạn chế tiếp cận các khu vực khủng hoảng nhân đạo vẫn là những trở ngại đáng kể. WHO nhấn mạnh việc phát hiện sớm ca bệnh, truy vết người tiếp xúc, cách ly và chăm sóc bệnh nhân, thực hiện an táng an toàn và tăng cường sự hợp tác của cộng đồng là những biện pháp then chốt để kiểm soát dịch.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt gói hỗ trợ 93 triệu USD ứng phó dịch Ebola tại châu Phi. Trong đó, 80 triệu USD dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo để tăng cường giám sát, xét nghiệm và điều trị; 13 triệu USD còn lại hỗ trợ 11 quốc gia khu vực nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp.

Thanh Giang