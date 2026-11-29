Iran bị cáo buộc sử dụng Starlink hỗ trợ hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Mỹ

Iran được cho là đã khai thác mạng Internet vệ tinh Starlink của SpaceX để liên lạc chỉ huy, điều phối lực lượng và giám sát hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) trong các chiến dịch nhằm vào quân đội Mỹ. Thông tin do báo The Washington Post đăng tải, dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề và một đánh giá quân sự mật của Mỹ.

Theo The Washington Post ngày 28/11, một đánh giá mật của quân đội Mỹ cho biết các lực lượng Iran đã sử dụng mạng Starlink trong các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Mỹ sau khi Washington và Israel phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Hệ thống này được cho là phục vụ liên lạc chỉ huy, điều phối hoạt động và giám sát các UAV tấn công một chiều.

Báo cáo cho biết Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã rất tức giận khi được thông báo về hai trường hợp sử dụng Starlink trái phép mà nhóm của ông nhận định có liên quan đến các hoạt động của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ. Theo những người am hiểu các cuộc trao đổi nội bộ tại SpaceX, công ty sau đó đã tăng cường các biện pháp kiểm soát để hạn chế việc sử dụng dịch vụ trái phép.

Thông tin về việc Iran sử dụng Starlink cũng được cho là đã đề cập trong một báo cáo mật gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không biết về báo cáo được cho là đã gửi tới văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng liên quan đến vấn đề này. SpaceX và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận.

Một diễn biến đáng chú ý khác là ông Elon Musk cũng được thông báo về việc quân đội Mỹ sử dụng phiên bản quân sự của Starlink, có tên Starshield, để vận hành các UAV tấn công một chiều. Theo một nguồn tin, quân đội Mỹ sử dụng gói dịch vụ có chi phí thấp hơn, vốn dành cho hoạt động trên mặt đất, thay vì gói được thiết kế cho các hệ thống hoạt động trên không.

Những thông tin trên làm nổi bật những thách thức trong việc kiểm soát mạng Internet vệ tinh thương mại tại các khu vực xung đột.

Bích Hồng