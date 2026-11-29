Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí

Thụy Sĩ ngày 29/11 tổ chức trưng cầu dân ý về đề xuất nới lỏng các quy định xuất khẩu vũ khí. Cuộc bỏ phiếu được dự báo sít sao, phản ánh sự giằng co giữa truyền thống trung lập, nhân đạo lâu đời với những tính toán về an ninh và lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng trị giá hàng tỷ USD.

Hiện nay, Thụy Sĩ không cho phép xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia đang có xung đột vũ trang. Các khách hàng nước ngoài cũng phải tham vấn và được sự đồng ý của Bern nếu muốn chuyển giao vũ khí có xuất xứ Thụy Sĩ cho một nước thứ ba. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho rằng bối cảnh địa chính trị đã làm thay đổi cục diện an ninh châu Âu, đòi hỏi Thụy Sĩ phải xem xét lại các quy định hiện hành.

Năm ngoái, Quốc hội Thụy Sĩ đã thông qua việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí với sự ủng hộ của chính phủ. Tuy nhiên, các đảng cánh tả và tổ chức phi chính phủ (NGO) đã vận động tổ chức trưng cầu dân ý theo cơ chế dân chủ trực tiếp của nước này, cho rằng những thay đổi trên đi ngược lại nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ.

Trong khi đó, phe ủng hộ đề xuất, chủ yếu gồm các đảng trung dung và cánh hữu, cho rằng việc nới lỏng quy định là cần thiết để duy trì sức cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời bảo đảm vị trí của Thụy Sĩ trong chuỗi cung ứng vũ khí quốc tế.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra với cách biệt sít sao. Ba khảo sát gần nhất, được công bố ngày 18/11, đều ghi nhận tỷ lệ ủng hộ đề xuất nhỉnh hơn so với phe phản đối. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 12 giờ trưa ngày 29/11 (giờ địa phương), tức 18h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ cho phép Thụy Sĩ xuất khẩu trang thiết bị quân sự tới 36 quốc gia đối tác được chỉ định, kể cả trong thời gian xảy ra xung đột quốc tế, với điều kiện các lô hàng không mang lại lợi thế quân sự cho bên tiếp nhận. Danh sách này gồm các quốc gia châu Âu cùng Argentina, Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Mỹ.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Thụy Sĩ đứng thứ 20 thế giới về xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn 2021–2025, chiếm 0,3% thị phần toàn cầu.

Bên cạnh vấn đề xuất khẩu vũ khí, cử tri Thụy Sĩ ngày 29/11 còn bỏ phiếu về một số đề xuất khác, gồm tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) để tài trợ cho việc nâng mức lương hưu, hạn chế hoạt động mua bán và sử dụng pháo hoa gây tiếng ồn lớn, cũng như thay đổi cách thức đánh thuế đối với các cặp vợ chồng.

Thuý Hà