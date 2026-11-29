Saudi Arabia đánh chặn loạt tên lửa của Houthi

Saudi Arabia ngày 29/11 thông báo đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen phóng về phía thủ đô Riyadh và các khu vực trọng yếu khác. Diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia gia tăng trở lại.

Theo liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo hướng về thủ đô Riyadh vào khoảng sau 2h30 sáng 29/11 (giờ địa phương). Trước đó, lực lượng phòng không cũng đánh chặn một tên lửa khác nhằm vào các khu vực Al-Ahsa và Abqaiq thuộc tỉnh miền Đông. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đất nhưng không gây thương vong cho dân thường.

Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết lực lượng này còn phá hủy một bệ phóng tên lửa đạn đạo tại tỉnh Saada của Yemen, được Houthi sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực biên giới phía Tây Nam Saudi Arabia.

Các vụ đánh chặn mới nhất nối tiếp loạt cuộc tấn công hôm 28/11. Theo liên quân, lực lượng phòng không đã phá hủy 4 tên lửa đạn đạo và một tên lửa hành trình được phóng về nhiều khu vực của Saudi Arabia. Trong đó, hai tên lửa đạn đạo nhằm vào miền Nam, một tên lửa hành trình hướng tới tỉnh Riyadh và một tên lửa đạn đạo nhắm vào khu vực Al-Shuqaiq thuộc tỉnh Jazan. Mảnh vỡ từ vụ đánh chặn gần Al-Shuqaiq không gây thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 28/11 thông báo đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm phá hủy các cơ sở được cho là phục vụ hoạt động của lực lượng Houthi, bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu dân sự. Liên quân cũng cáo buộc các hoạt động của Houthi đe dọa an toàn hàng hải tại phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb – tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Liên quân tuyên bố sẽ lập tức đáp trả nếu Houthi tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự được thực hiện phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Bích Hồng