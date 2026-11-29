Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trần Thị Linh (Boxing) mang về HCV thứ 15 cho thể thao Thanh Hóa

Ngày 29/11 ghi dấu màn bứt phá của đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành tới 7 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Trong đó, Pencak Silat đóng góp 4 HCV, bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn lần thứ hai liên tiếp; Wushu giành 2 HCV, khép lại Đại hội với vị trí nhì toàn đoàn. Đến tối cùng ngày, võ sĩ Trần Thị Linh tiếp tục mang về HCV môn Boxing.

Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 29/11: 7 HCV: Nguyễn Thị Như Quỳnh (Wushu); Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat); Vũ Văn Kiên (Pencak Silat); Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat); Nguyễn Thế Vũ (Pencak Silat); Phạm Thị Linh (Wushu – Sanda 70kg nữ); Trần Thị Linh (Boxing – 66kg nữ). 3 HCB: Lương Văn Quê (Pencak Silat); Lường Thị Vân (Pencak Silat); Trần Bá Duy (Pencak Silat). 1 HCĐ: Đồng đội hỗn hợp nam nữ (Taekwondo).

21h05 - Trần Thị Linh giành HCV Boxing, Thanh Hóa nâng tổng thành tích lên 15 HCV

Võ sĩ Trần Thị Linh đã mang về thêm một HCV cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sau chiến thắng trong trận chung kết Boxing hạng cân 66kg nữ tối 29/11.

Đối đầu võ sĩ đến từ Hà Nội, Trần Thị Linh giành chiến thắng để bước lên bục cao nhất, mang về HCV đầu tiên cho Boxing Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Đây cũng là HCV thứ 7 của đoàn Thanh Hóa trong ngày 29/11, sau 4 HCV Pencak Silat và 2 HCV Wushu. Kết quả này giúp đoàn Thể thao Thanh Hóa nâng tổng thành tích lên 15 HCV, 28 HCB và 41 HCĐ.

19h30 - Trần Thị Linh chuẩn bị bước vào chung kết Boxing hạng cân 66kg nữ

Võ sĩ Trần Thị Linh của Thanh Hóa chuẩn bị bước vào trận chung kết Boxing hạng cân 66kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, gặp đối thủ đến từ Hà Nội.

Trước đó, Trần Thị Linh đã vượt qua đại diện Quảng Ngãi ở vòng bán kết để giành quyền tranh HCV. Đây là cơ hội để Boxing Thanh Hóa đóng góp thêm HCV cho đoàn trong ngày thi đấu 29/11.

17h50 - Pencak Silat nhất toàn đoàn, Wushu giành ngôi nhì tại Đại hội X

Hai đội tuyển Pencak Silat và Wushu Thanh Hóa đã khép lại chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với những kết quả nổi bật, đóng góp tổng cộng 7 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Pencak Silat Thanh Hoá giành ngôi nhất toàn đoàn.

Đáng chú ý, Pencak Silat Thanh Hóa bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 4 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển xứ Thanh dẫn đầu môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau thành tích tương tự ở kỳ Đại hội năm 2022.

Cả 4 HCV đều được giành trong loạt trận chung kết đối kháng sáng 29/11, thuộc về Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên, Dương Thị Hải Quyên và Nguyễn Thế Vũ.

Trong khi đó, Wushu Thanh Hóa giành vị trí nhì toàn đoàn, chỉ xếp sau Hà Nội, với 3 HCV và 2 HCĐ. Ba nhà vô địch của đội tuyển gồm Phạm Nguyễn Hoài Nam (Thái cực kiếm Trần Gia), Nguyễn Thị Như Quỳnh (Sanda 52kg nữ) và Phạm Thị Linh (Sanda 70kg nữ). Hai HCĐ thuộc về Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Thị Ánh.

17h00 - Taekwondo Thanh Hóa giành HCĐ nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ

Đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa giành thêm một HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ở nội dung đối kháng đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Bốn võ sĩ Nguyễn Văn Đại, Lê Văn Hai, Lang Thị Yến Nhi và Lê Khánh Huyền bước vào trận bán kết gặp đội tuyển Hà Nội. Dù thi đấu nỗ lực, các VĐV Thanh Hóa không thể vượt qua đối thủ, qua đó nhận HCĐ chung cuộc.

11h10 - Pencak Silat Thanh Hóa khép lại các trận chung kết với 4 HCV, 3 HCB

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã hoàn thành các trận chung kết đối kháng trong ngày 29/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với thành tích 4 HCV và 3 HCB.

Trần Bá Duy (giáp đỏ) giành huy chương bạc.

Ở trận chung kết hạng cân 75kg nam cuối cùng, Trần Bá Duy không thể vượt qua đối thủ đến từ Đồng Nai, qua đó giành HCB.

Trước đó, 4 HCV của Pencak Silat Thanh Hóa thuộc về Lê Thị Vân Anh (60kg nữ), Vũ Văn Kiên (60kg nam), Nguyễn Thế Vũ (65kg nam) và Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ). Hai HCB còn lại thuộc về Lương Văn Quê (55kg nam) và Lường Thị Vân (50kg nữ).

10h45 - Wushu Thanh Hóa giành HCV thứ 3, đoàn Thanh Hóa nâng thành tích lên 14 HCV

Đội tuyển Wushu Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi Phạm Thị Linh giành chiến thắng trước đại diện Công an Nhân dân trong trận chung kết Sanda 70kg nữ sáng 29/11, qua đó mang về HCV thứ 3 cho Wushu Thanh Hóa.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Như Quỳnh cũng giành HCV hạng cân Sanda 52kg nữ sau khi vượt qua đối thủ Quân đội. Cùng với HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11, Wushu Thanh Hóa đã có 3 HCV tại Đại hội năm nay.

10h35 - Pencak Silat giành 4 HCV, Thanh Hóa nâng tổng thành tích lên 13 HCV

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa liên tiếp đón nhận tin vui tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11 khi 4 võ sĩ giành HCV ở các hạng cân đối kháng.

Ở hạng cân 60kg nữ, Lê Thị Vân Anh giành chiến thắng trước Kim Ngọc (TP.HCM) sau khi đối thủ bị xử thua vì nhận cảnh cáo lần thứ ba. Tiếp đó, Vũ Văn Kiên (60kg nam) vượt qua đại diện Phú Thọ, Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ)đánh bại võ sĩ An Giang và Nguyễn Thế Vũ (65kg nam) cũng giành chiến thắng trước đại diện An Giang để mang về thêm 3 HCV.

Vân Anh và các đồng đội giành liên tiếp 4 HCV trong buổi sáng 29/11.

Trong khi đó, Lương Văn Quê (55kg nam) giành HCB sau khi để thua đại diện Phú Thọ ở chung kết. Lường Thị Vân (50kg nữ) cũng nhận HCB sau thất bại trước đối thủ Bắc Ninh.

Như vậy, tính đến 10h35, Pencak Silat Thanh Hóa đã giành 4 HCV và 2 HCB trong ngày. Cùng với HCV Wushu của Nguyễn Thị Như Quỳnh, đoàn Thanh Hóa có thêm 5 HCV, nâng tổng thành tích lên 13 HCV tại Đại hội năm nay.

9h35 - Lê Thị Vân Anh giành HCV Pencak Silat, Thanh Hóa có HCV thứ 10

Võ sĩ Lê Thị Vân Anh đã giành HCV hạng cân 60kg nữ môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11, sau chiến thắng trước Kim Anh (TP.HCM) ở trận chung kết.

Trận đấu khép lại khi võ sĩ Kim Anh bị trọng tài cảnh cáo lần thứ ba và xử thua theo quy định. Qua đó, Lê Thị Vân Anh được công nhận chiến thắng, giành HCV cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Đây là HCV thứ 10 của đoàn Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, đồng thời là HCV đầu tiên của Pencak Silat Thanh Hóa ở các nội dung đối kháng trong ngày 29/11.

Đội tuyển Pencak Silat vẫn còn 5 võ sĩ tranh tài ở các trận chung kết tiếp theo.

9h15 - Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV Wushu, mang về HCV thứ 9 cho Thanh Hóa

Võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh đã xuất sắc giành HCV hạng cân 52kg nữ nội dung Sanda (đối kháng) môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11.

Ở trận chung kết diễn ra tại Đồng Nai, Nguyễn Thị Như Quỳnh vượt qua đối thủ đến từ Quân đội, qua đó mang về HCV thứ 9 cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Đây cũng là HCV thứ hai của Wushu Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, sau chức vô địch nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11.

Wushu Thanh Hóa vẫn còn Phạm Thị Linh tranh tài ở chung kết hạng cân Sanda 70kg nữ, tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV.

9h11 - Lương Văn Quê giành HCB Pencak Silat hạng 55kg nam

Võ sĩ Lương Văn Quê đã giành HCB hạng cân 55kg nam môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11.

Lương Văn Quê (trái) giành HCB.

Ở trận chung kết, Lương Văn Quê không thể vượt qua đối thủ đến từ Phú Thọ, qua đó khép lại hành trình tranh tài với vị trí á quân.

Đây là huy chương đầu tiên của Pencak Silat Thanh Hóa trong ngày 29/11. Đội tuyển vẫn còn 6 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành HCV tại Đại hội năm nay.

Ngày 28/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 1 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Nổi bật là chiến thắng knock-out của Trần Thị Hậu ở chung kết hạng cân trên 64–68kg nữ, giúp cô lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội và mang về HCV thứ 8 cho đoàn Thanh Hóa. Võ cổ truyền khép lại chương trình tranh tài với tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Điền kinh cũng ghi nhận hai tấm HCB của Quách Thị Lan (400m nữ) và Bùi Thị Thu Hà (5.000m nữ). Các môn Wushu, Boxing, Đấu kiếm, Bắn súng và Billiards & Snooker tiếp tục đóng góp thêm huy chương.

Bước sang ngày 29/11, tâm điểm của đoàn Thanh Hóa là 10 trận chung kết ở 3 môn võ. Đây là cơ hội quan trọng để các VĐV xứ Thanh gia tăng số HCV sau những ngày thi đấu liên tiếp giành thêm huy chương.

Ở môn Pencak Silat, Thanh Hóa có tới 7 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, gồm: Lương Văn Quê, Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Thế Vũ, Trần Bá Duy, Lường Thị Vân và Dương Thị Hải Quyên.

Trong khi đó, Wushu có hai võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (52kg nữ) và Phạm Thị Linh (70kg nữ) bước vào các trận chung kết Sanda. Sau HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11, Wushu Thanh Hóa tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV ở các nội dung đối kháng.

Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng 66kg nữ.

Ở môn Boxing, Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng cân 66kg nữ với đại diện Hà Nội. Trước đó, võ sĩ Thanh Hóa đã vượt qua đối thủ Quảng Ngãi ở bán kết để giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng.

Ngoài các trận tranh HCV, Billiards & Snooker tiếp tục có hai cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Đinh Thế Vinh thi đấu tứ kết Carom 3 băng nam. Đấu kiếm bước vào nội dung đồng đội nữ kiếm liễu, trong khi Bắn súng tiếp tục tranh tài ở các nội dung súng trường và đĩa bay.

Với nhiều cơ hội cạnh tranh HCV trong cùng một ngày, các trận chung kết 29/11 được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến đáng kể cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 29/11 8h30 - PENCAK SILAT (Nhà thi đấu tỉnh Đồng Tháp) Chung kết 55kg nam: Lương Văn Quê gặp VĐV Phú Thọ. Chung kết 60kg nữ: Lê Thị Vân Anh gặp VĐV TP.HCM. Chung kết 60kg nam: Vũ Văn Kiên gặp VĐV Phú Thọ. Chung kết 65kg nam: Nguyễn Thế Vũ gặp VĐV An Giang. Chung kết 75kg nam: Trần Bá Duy gặp VĐV Đồng Nai. Chung kết 50kg nữ: Lường Thị Vân gặp VĐV Bắc Ninh. Chung kết 55kg nữ: Dương Thị Hải Quyên gặp VĐV An Giang. 8h30 - BẮN SÚNG (Các trường bắn tại TP.HCM) 50m súng trường 3 tư thế nam (Trường bắn Trường TDTT TP.HCM): Đỗ Mạnh Định, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đình Lộc, Bùi Hoàng Việt, Phùng Lê Huyên, Lê Viết Hiệu. Đĩa bay Trap nam (Trường bắn Củ Chi): Nguyễn Xuân Đại Dương, Đỗ Minh Tuấn, Mai Anh Tuấn. Đĩa bay Trap nữ (Trường bắn Củ Chi): Phạm Thị Ngọc Thúy, Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Tú Anh, Phạm Thị Thu Trang. 9h00 - WUSHU (Nhà thi đấu TP. Đồng Nai) Chung kết Sanda 52kg nữ: Nguyễn Thị Như Quỳnh gặp VĐV Quân đội. Chung kết Sanda 70kg nữ: Phạm Thị Linh gặp VĐV Công an Nhân dân. 9h00 - ĐẤU KIẾM (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) Đồng đội nữ kiếm liễu: Phùng Thị Ánh, Lê Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Quỳnh Như. 9h00 - BILLIARDS & SNOOKER (Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du, TP.HCM) Pool 10 bi đơn nam (9h00): Lò Văn Xuân gặp VĐV Hà Nội. Tứ kết Carom 3 băng đơn nam (10h00): Đỗ Nguyễn Trung Hậu gặp VĐV Gia Lai. Tứ kết Carom 3 băng đơn nam (10h00): Đinh Thế Vinh gặp VĐV Bắc Ninh. 15h00 - BOXING (Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM) Chung kết 66kg nữ: Trần Thị Linh gặp VĐV Hà Nội. Thời gian thi đấu có thể thay đổi theo lịch điều hành của Ban tổ chức.

HS