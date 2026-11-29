Tám quốc gia kêu gọi Palestine tổ chức bầu cử trong quý I/2027

Ngoại trưởng 8 nước, trong đó có Canada, Anh và Pháp, kêu gọi Chính quyền Palestine tổ chức bầu cử lập pháp và tổng thống trong 3 tháng đầu năm 2027, đồng thời bày tỏ quan ngại trước quyết định hoãn bầu cử của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Trong tuyên bố chung ngày 28/11, ngoại trưởng Australia, Bỉ, Canada, Pháp, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan và Vương quốc Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức các cuộc bầu cử tự do, minh bạch tại Palestine. Lời kêu gọi được đưa ra đúng vào ngày cuộc bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra theo kế hoạch ban đầu.

Các ngoại trưởng bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Tổng thống Mahmoud Abbas hoãn cuộc bầu cử lập pháp dự kiến tổ chức ngày 28/11, cũng như cuộc bầu cử tổng thống được lên kế hoạch vào đầu năm 2027. Theo tuyên bố, người dân Palestine đã không có cơ hội lựa chọn đại diện thông qua bầu cử trong khoảng 20 năm qua, sau cuộc bầu cử quốc gia gần nhất vào năm 2005-2006. Việc tiếp tục trì hoãn bầu cử đang tước đi quyền thể hiện ý chí chính trị của người dân thông qua lá phiếu.

Tám nước cho rằng bầu cử tự do và minh bạch có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố các thể chế Palestine, đồng thời giúp các nhà lãnh đạo có được tính chính danh cần thiết để đại diện cho nguyện vọng của người dân. Đây cũng được xem là điều kiện quan trọng trong nỗ lực đưa Chính quyền Palestine trở lại Dải Gaza và khôi phục quyền quản lý trên toàn bộ lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Nhóm nước này cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình bầu cử, trong đó có việc triển khai phái bộ quan sát bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) và hỗ trợ Ủy ban Bầu cử độc lập của Palestine. Các nước đồng thời tái khẳng định ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, nhằm bảo đảm lợi ích của cả người Palestine và Israel.

Trước đó, hồi tháng 10, Tổng thống Mahmoud Abbas đã quyết định dời cuộc bầu cử lập pháp từ ngày 28/11/2026 sang ngày 11/9/2027, đồng thời ấn định cuộc bầu cử tổng thống vào cùng thời điểm. Phía Palestine viện dẫn các biện pháp của Israel và tình hình an ninh tại Dải Gaza là những trở ngại đối với việc tổ chức bầu cử.

Bích Hồng