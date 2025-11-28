WHO: Cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh

Ngày 28/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên công bố bản hướng dẫn nhằm cải thiện việc phòng ngừa, phát hiện và điều trị vô sinh, căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: New Hope Fertility)

Giám đốc phụ trách sức khỏe tình dục và sinh sản của WHO, bà Pascale Allotey cho biết: "Cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh. Tình trạng này ảnh hưởng đến các cá nhân và cặp vợ chồng ở mọi khu vực và mọi mức thu nhập. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và với giá cả phải chăng."

Phát biểu với báo giới, bà Allotey cho biết vấn đề vô sinh đã bị bỏ quên quá lâu và hướng dẫn mới sẽ cung cấp một “nền tảng thống nhất, dựa trên bằng chứng” để đảm bảo việc chăm sóc an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Theo WHO, vô sinh là tình trạng của hệ thống sinh sản nam và nữ, được định nghĩa là không có khả năng mang thai sau ít nhất 12 tháng quan hệ tình dục thường xuyên không dùng biện pháp bảo vệ. Tình trạng này có thể dẫn đến những đau khổ lớn, sự kỳ thị và những khó khăn về tài chính.

Ở một số quốc gia, phần lớn chi phí xét nghiệm và điều trị vô sinh do bệnh nhân chi trả, được đánh giá là khoản chi phí khổng lồ. Ví dụ, một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cũng có thể tốn gấp đôi thu nhập hộ gia đình trung bình hằng năm.

Bản hướng dẫn trên đưa ra 40 khuyến nghị và kêu gọi lồng ghép vấn đề sinh sản vào các kế hoạch tài chính, dịch vụ và chiến lược y tế quốc gia.

WHO cũng kêu gọi các bước quản lý lâm sàng hiệu quả, cả trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời khuyến nghị tăng cường đầu tư vào công tác phòng ngừa./.

Theo TTXVN