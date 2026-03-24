Wellington Cup 2026 gắn kết cộng đồng người Việt tại New Zealand

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giải bóng đá cộng đồng người Việt tại thủ đô Wellington (New Zealand) - Wellington Cup 2026 - đã được tổ chức thành công hôm 21/3 tại sân vận động Nairnville Park.

Cộng đồng Người Việt tại New Zealand. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 50 cầu thủ đến từ nhiều khu vực của Wellington như trung tâm thủ đô, Karori, Lower Hutt, Johnsonville... Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể như cúp vô địch và huy chương, Ban Tổ chức còn trao nhiều danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Găng tay vàng và Cầu thủ trẻ tiêu biểu, góp phần khích lệ tinh thần thi đấu tích cực của các vận động viên.

Phát biểu tại sự kiện, anh Lê Trung - Chủ tịch Hội bóng đá người Việt Nam tại Wellington - cho biết đây là giải đấu thường niên được duy trì trong nhiều năm qua nhằm kết nối những người yêu bóng đá trong cộng đồng. Wellington Cup không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu đầu xuân, tăng cường tình đoàn kết.

Giải đấu nhận được sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang trực tiếp tham dự, động viên và trao giải cho các đội bóng, cầu thủ xuất sắc.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Phan Minh Giang đánh giá cao nỗ lực duy trì giải đấu trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các hội đoàn người Việt tại Wellington nói riêng và trên toàn New Zealand nói chung tổ chức thêm nhiều hoạt động thể thao cộng đồng thiết thực, góp phần tăng cường gắn kết, xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, vững mạnh và hội nhập, đồng thời vun đắp niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước./.

Theo TTXVN