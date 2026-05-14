Gắn kết tinh thần người Việt xa xứ qua Giải bóng đá Lão tướng Moskva 2026

Chiều ngày 12/05 (giờ địa phương), trong không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Lễ khai mạc Giải bóng đá Lão tướng Moskva 2026 đã được tổ chức trang trọng tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Lão tướng Moskva 2026. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tham dự Lễ khai mạc có Tham tán, Chánh văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Vũ Sơn Việt, đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban tổ chức, cùng đông đảo cổ động viên và đặc biệt là hơn 60 cầu thủ của 6 đội bóng lão tướng tham dự.

Đây là giải đấu thường niên, tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thể thao uy tín, kết nối cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nga.

Giải năm nay quy tụ 6 đội bóng mạnh, bao gồm: FC Incentra, FC Anh Em Moskva, FC Phương Đông, Bắc Giang FC, FC Làng Kính và FC Hữu Nghị. Với tiêu chí: “Đoàn kết - Hữu nghị - Fairplay,” giải đấu hứa hẹn không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, mà còn là cơ hội để các “cựu binh-lão tướng” sân cỏ giao lưu, ôn lại kỷ niệm và rèn luyện sức khỏe.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tham tán, Chánh văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Vũ Sơn Việt đã biểu dương sáng kiến tiếp tục tổ chức giải đấu, khẳng định đây là hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nga ngày càng đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương.

Ông Việt nhấn mạnh cùng với Giải bóng đá cộng đồng Sadovod khai mạc hôm 06/5, các giải đấu thể thao như Lão tướng Moskva không chỉ tạo sân chơi lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng, làm đẹp thêm hình ảnh cộng đồng người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Về phần mình, thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga và là Trưởng ban tổ chức giải khẳng định Giải bóng đá Lão tướng Moskva đã trở thành một nét văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cộng đồng.

Theo ông Thuận, giải đấu ngày càng nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực. Đây không chỉ là thắng thua, mà là nơi các cầu thủ lão tướng thể hiện niềm đam mê, truyền lửa cho thế hệ trẻ, và nâng cao tinh thần tương thân tương ái, hướng về quê hương, đất nước của người Việt tại xứ sở Bạch Dương.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn giữa đội FC Hữu Nghị và đội FC Anh Em Moskva đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thể thao cao thượng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con cộng đồng, hứa hẹn mùa giải Lão tướng Moskva 2026 sẽ thành công rực rỡ./.

Theo TTXVVN