Vốn tín dụng tiếp sức hành trình tái hòa nhập cộng đồng

Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) được vay vốn chính sách để sản xuất, kinh doanh, học nghề và tạo việc làm, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Yên Định đã tích cực triển khai chương trình cho vay vốn đối với người CHXAPT theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Từ nguồn vốn này, không chỉ giúp những người có quá khứ lầm lỗi nhanh chóng xóa bỏ mặc cảm, tự ti mà còn giúp họ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Thường (thứ 4 từ trái sang) được vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg phát triển chăn nuôi hiệu quả.

Sau khi CHXAPT trở về địa phương, anh Nguyễn Văn Thường (xã Yên Định) luôn mang trong mình mặc cảm, tự ti, không dám đi đâu vì lo ngại sự xa lánh của mọi người. Song, bằng tình thương yêu của gia đình, nhất là sự động viên, chia sẻ của người thân đã giúp anh xóa mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời. Trút bỏ được những tư tưởng tiêu cực, anh được ngành chức năng, chính quyền địa phương và NHCSXH Yên Định tạo điều kiện cho vay vốn 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, anh đã cải tạo đất, xây dựng chuồng trại, mua cây giống, con giống. Đến nay, anh Thường nuôi hơn 300 con gà, nuôi bò sinh sản; trồng lúa, ngô, ớt xuất khẩu... lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm.

Anh Thường chia sẻ: “Được NHCSXH Yên Định tạo điều kiện cho vay vốn, tôi rất phấn khởi. Tôi đã dùng số tiền này để mở rộng kinh doanh, phát triển kinh tế tổng hợp. Nguồn vốn chính sách được ngân hàng cho vay đối với gia đình thực sự kịp thời, đúng lúc và rất quý, giúp tôi có thêm tự tin và quyết tâm, nỗ lực vươn lên lao động sản xuất, làm ăn lương thiện, chính đáng”.

Là một trong những người được vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, anh Trịnh Duy Đạt (xã Yên Trường) quyết tâm bỏ lại quá khứ để tập trung làm ăn, làm lại cuộc đời. Anh Đạt cho biết: “Năm 2018, do suy nghĩ nông nổi, không làm chủ được mình, trong một phút bốc đồng, tôi đã vướng vào vòng lao lý với tội “Cố ý gây thương tích” và phải đi thụ án 36 tháng tù. Quá trình thi hành án tại trại giam, được học nghề, động viên chỉ bảo điều hay lẽ phải, tôi đã có thêm nghị lực để tích cực phấn đấu hoàn lương. Từ ngày CHXAPT trở về, được gia đình động viên, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để vay 100 triệu đồng vốn vay từ Phòng giao dịch NHCSXH Yên Định, tôi đã đầu tư phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Đến nay, gia trại của gia đình tôi nuôi 300 con ngan, 300 con gà; trồng trên 100 gốc bưởi da xanh, táo, mít... Qua đó, đã cho thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm, giúp tôi xóa bỏ mặc cảm, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Phùng Bá Hồng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Yên Định, cho biết: Để bảo đảm công tác rà soát, hỗ trợ cho vay vốn đúng người, đúng quy định và chú trọng công tác kiểm soát nguồn vốn vay sau giải ngân, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Định đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay. Tăng cường cán bộ thăm, kiểm tra và định hướng việc đầu tư vốn vào các mô hình kinh tế nhằm đảm bảo phù hợp với người vay, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và mang lại giá trị kinh tế. Từ những nỗ lực trong triển khai vốn vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay đạt 4,3 tỷ đồng với 43 người CHXAPT vay vốn. Những trường hợp được vay vốn trên địa bàn đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ... cho thấy hiệu ứng lan tỏa nguồn vốn rất tốt. 100% đối tượng sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy được hiệu quả của nguồn vốn”.

Với mục tiêu giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người từng lầm lỡ để họ tái hòa nhập cộng đồng, thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Yên Định tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thủ tục để người CHXAPT về địa phương tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, giúp những người từng một thời lỡ lầm ổn định cuộc sống, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng; góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê