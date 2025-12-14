Ra mắt Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech và hệ sinh thái sản phẩm dành cho ngành y tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech nằm trong hệ sinh thái chiến lược của Tập đoàn Medipha, tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm dành cho ngành y tế. Meditech xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện gồm HIS, LIS, RIS/PACS, EMR, KIOS thông minh và ERP đặc thù, hỗ trợ tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các bệnh viện, phòng khám và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech.

Ngày 14/12, Tập đoàn Medipha tổ chức lễ ra mắt Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech và giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm.

TS Chử Đức Hoàng - Chánh văn phòng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ.

TS.BS Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

PGS.TS Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, nguyên Cục Trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; TS.BS Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam, Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo một số bệnh viện, phòng khám trong và ngoài tỉnh cùng các đối tác, khách hàng của Tập đoàn Medipha.

Ông Lê Văn Thực, đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech phát biểu tại buổi lễ.

Một trong những thách thức lớn của hệ thống quản lý bệnh viện hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa các phân hệ nghiệp vụ như khám bệnh, cận lâm sàng, dược, tài chính – kế toán, hồ sơ bệnh án... Khi các phân hệ vận hành rời rạc, dữ liệu không được kết nối và chia sẻ thông suốt, dẫn đến sai lệch thông tin, chậm trễ quy trình và khó khăn trong quản trị tổng thể. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mỗi phân hệ lại được phát triển bởi một nhà cung cấp phần mềm khác nhau, khiến hệ thống bị phân mảnh, khó tích hợp, chi phí duy trì cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận hành.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Tập đoàn Medipha phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Medipha, Tổng Giám đốc Điều hành Hệ thống Medic, Trưởng ban Chuyển số Tập đoàn chia sẻ về sự ra đời của Meditech

Nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Medipha, Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech ra đời với sứ mệnh xây dựng hệ thống y tế thông minh, phát triển nhiều giải pháp công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của ngành y tế, giúp người dân Việt Nam tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ông Đỗ Xuân Tình, Giám đốc Công nghệ, Công ty CP Công nghệ Meditech giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm của công ty.

Các đại biểu tìm hiểu thông tin về sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech.

Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech mang đến các giải pháp côn g nghệ hiệu quả cho ngành y tế.

“Am hiểu nghiệp vụ và thấu hiểu khách hàng”, với tầm nhìn chiến lược, Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech xây dựng hệ sinh thái công nghệ và chuyển đổi số cho doanh nghiệp y tế trên nền tảng nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ và dùng công nghệ để tối ưu giúp cho quá trình vận hành hiệu quả hơn. Meditech phát triển hệ sinh thái y tế “All-in-one” theo mô hình Microservices hiện đại gồm: Hệ thống bệnh án điện tử (EMR) giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh và lưu trữ dữ liệu bệnh nhân; phần mền quản lý bệnh viện (HIS) hỗ trợ điều hành và vận hành phòng khám trên nền tảng số; hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS), giúp đồng bộ, kiểm soát và kết nối toàn bộ dữ liệu xét nghiệm một cách chính xác, minh bạch; hệ thống lưu trữ và truyền thông hình ảnh y tế kỹ thuật số (RIS/ PACS), cho phép bệnh viện số hóa, lưu trữ, quản lý và truy xuất hình ảnh y tế như X-quang, CT, MRI, siêu âm thay vì sử dụng phim truyền thống. Cùng với đó là giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện ERP giúp các bệnh viện, phòng khám chuyển đổi số toàn diện, an toàn và linh hoạt.

Ngay tại buổi lễ Công ty CP Công nghệ Meditech đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Phòng khám Đa khoa các cơ quan đảng Trung ương.

Sự ra đời của Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech thể hiện định hướng của Tập đoàn Medipha trong việc tham gia phát triển lĩnh vực y tế hiện đại tại Việt Nam, góp phần vào các mục tiêu của ngành y tế về chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nguyễn Lương