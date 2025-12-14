Như Xuân chú trọng phát triển doanh nghiệp

Xác định phát triển doanh nghiệp là giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua xã Như Xuân đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, thành lập các doanh nghiệp mới.

Sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn xã Như Xuân góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Công ty TNHH Ngô Huy Dũng được thành lập năm 2014, với ngành nghề sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm rạ... Những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên, công ty đã có bước phát triển nhanh chóng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động với mức thu nhập 8 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, cuộc sống của nhiều lao động được cải thiện, góp phần quan trọng trong công tác xóa nghèo của địa phương.

Ông Ngô Đức Hợp, đại diện công ty cho biết: "Sự quan tâm của xã Như Xuân là động lực để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của xã hội, công ty đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ một số gia đình trên địa bàn xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà; thăm tặng quà các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ, tết. Đồng thời nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm, kết nối để mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thời gian tới, công ty tiếp tục cải tiến công nghệ, nỗ lực sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Để phát triển doanh nghiệp, xã Như Xuân đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tiềm năng, lợi thế; chú trọng công tác quy hoạch đất công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2025 đến nay, xã Như Xuân đã thành lập được 9 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã lên 170 doanh nghiệp, trong đó có 121 doanh nghiệp phát sinh doanh thu. Tính đến hết tháng 11/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Như Xuân đã nộp ngân sách Nhà nước là 24,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển doanh nghiệp của xã Như Xuân vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: phần lớn các doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý doanh nghiệp còn hạn chế; năng lực tài chính của một số doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp chưa cao; nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh...

Chủ tịch UBND xã Như Xuân Nguyễn Quang Trường, cho biết: "Xã phấn đấu đến năm 2030 thành lập được 25 doanh nghiệp mới. Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trong đó ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, trồng trọt công nghệ cao, chế biến nông lâm sản. Tiếp tục tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của xã để thu hút các nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thường xuyên rà soát và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh".

