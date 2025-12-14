Đồng hành, bảo vệ và chia sẻ cùng người vay vốn Agribank

Cùng với đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) triển khai sản phẩm dịch vụ bảo hiểm bảo an tín dụng (BATD) đến người vay vốn.

ABIC Thanh Hóa phối hợp với Agribank Bá Thước Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại xã Thiết Ống.

Nhờ tham gia bảo hiểm BATD, người dân không gặp gánh nặng nợ nần khi rủi ro xảy ra, hạn chế các vấn đề tiêu cực và mâu thuẫn trong cuộc sống. Với hệ thống mạng lưới các chi nhánh Agribank rộng khắp đến tận các thôn, xóm nên khi có phát sinh rủi ro, ABIC Thanh Hóa đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết, giúp khách hàng bớt phần khó khăn về vật chất và được an ủi về tinh thần.

Tại thôn Sặng, xã Thiết Ống, gia đình anh Phạm Văn Piền, 41 tuổi không may mắc bệnh hiểm nghèo và tử vong sau khi vay vốn và tham gia bảo hiểm BATD tại Agribank Bá Thước. Vợ anh Piền cho biết: “Chồng tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo, tôi mất đi một người thân, một trụ cột của gia đình, nỗi đau ấy là quá lớn đối với tôi. Không những thế, trong những ngày chồng mắc bạo bệnh, chi phí điều trị lớn lại thêm nỗi lo về khoản vay nợ hơn 200 triệu đồng tại Agribank Bá Thước để đầu tư phát triển kinh tế vẫn còn đó, đây là gánh nặng đè xuống vai khiến tôi luôn lo lắng. Chồng mất, nợ còn đó không biết lấy đâu tiền trả nợ ngân hàng? Các con lấy tiền ở đâu ra để đi học... Thế rồi, gần đây tôi được Agribank Bá Thước thông báo và chi trả toàn bộ khoản vay của chồng tôi được bảo hiểm, khoản bảo hiểm mà khi vay vốn chồng tôi đã tham gia nhưng không nói cho gia đình biết. Nhờ có khoản bảo hiểm này, tôi không phải trả nợ ngân hàng mà ABIC Thanh Hóa sẽ thay chồng tôi trả nợ cho ngân hàng cùng một phần lãi. Giờ tôi có thể yên tâm làm việc để nuôi hai con đang còn đi học”.

Câu chuyện của gia đình anh Phạm Văn Piền chỉ là một trong số hàng nghìn câu chuyện ấm tình người mà ABIC Thanh Hóa đã và đang triển khai. Với sứ mệnh đồng hành cùng khu vực tam nông, bảo vệ bà con trước các rủi ro bất ngờ không lường trước, sản phẩm bảo hiểm BATD của ABIC đã thể hiện được đúng vai trò là tấm lá chắn tài chính hiệu quả cho cả ngân hàng và khách hàng vay vốn của Agribank. Được biết sản phẩm BATD là sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân của Agribank. Khách hàng vay vốn khi tham gia sản phẩm BATD nếu không may bị tử vong, tai nạn giao thông với tổn thương cơ thể từ 21% đến dưới 81%; thương tật toàn bộ do bệnh lý... tùy theo từng trường hợp cụ thể thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được chi trả quyền lợi cơ bản và một số quyền lợi bổ sung như trợ cấp nằm viện do tai nạn, bảo hiểm lãi tiền vay và trợ cấp mai táng phí.

Trong năm 2025, ABIC Thanh Hóa đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho 7.374 khách hàng, với số tiền bồi thường gần 63,4 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả bảo hiểm BATD đã bồi thường 592 trường hợp, với số tiền gần 44,2 tỷ đồng. Để có kết quả trên, với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, thời gian qua các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm BATD đến khách hàng. Tại Agribank, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Quá trình tiếp cận khách hàng vay vốn, ngoài việc hướng dẫn, mỗi cán bộ tư vấn bảo hiểm đều hỗ trợ khách hàng thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, cán bộ tín dụng giới thiệu, tư vấn cho khách hàng tham gia sản phẩm BATD. Hầu hết khách hàng khi hiểu rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại đã lựa chọn mua bảo hiểm cho một phần hoặc toàn bộ số tiền vay ngân hàng. Nhiều gia đình, nhờ tham gia bảo hiểm, khi xảy ra rủi ro, những món vay lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết. Qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người vay vốn được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để đối phó với những rủi ro trong cuộc sống.

Với tinh thần “Trách nhiệm và sẻ chia”, ABIC Thanh Hóa luôn nỗ lực chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và kịp thời, qua đó củng cố niềm tin của khách hàng và lan tỏa giá trị nhân văn của sản phẩm BATD đến người dân ngày càng nhiều hơn, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi. ABIC Thanh Hóa đang ngày càng khẳng định là điểm tựa tin cậy, vững chắc của hàng trăm nghìn khách hàng luôn đồng hành, bảo vệ và chia sẻ cùng người vay vốn Agribank.

Bài và ảnh: Đức Thanh