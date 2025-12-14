Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

Những tháng cuối năm nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm (GSGC) của thị trường ngày càng tăng, cùng với đó, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi của tỉnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, ngành thú y và lực lượng chức năng đang tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ GSGC nhằm ngăn chặn nguồn lây lan của dịch bệnh và bảo vệ đàn vật nuôi cũng như bảo đảm thu nhập cho người chăn nuôi.

Giết mổ gia cầm tại cơ sở nhỏ lẻ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 22 cơ sở giết mổ tập trung; bao gồm 19 cơ sở giết mổ lợn, 2 cơ sở giết mổ lợn sữa xuất khẩu, 1 nhà máy giết mổ gia cầm công suất lớn và khoảng 1.800 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Bình quân mỗi ngày, có hàng nghìn con GSGC được đưa đi giết mổ để phục vụ nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 50% lượng thịt GSGC cung cấp từ các cơ sở giết mổ được kiểm soát; 50% còn lại được giết mổ tại các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ, nguồn thịt nhập khẩu và từ ngoài tỉnh nhập vào.

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu của thị trường về thịt lợn và các sản phẩm từ lợn tăng cao, cơ sở giết mổ gia súc của anh Tào Văn Vinh, khu phố 2, phường Nguyệt Viên hoạt động liên tục từ 2 giờ sáng cho đến khi hết số gia súc do các chủ hợp đồng đưa đến. Trung bình mỗi ngày cơ sở giết mổ khoảng 30 con lợn, cung ứng cho thị trường khoảng 2 tấn thịt, xương. Quy trình giết mổ của cơ sở luôn được giám sát chặt chẽ bởi cán bộ thú y địa phương và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hóa.

Chủ cơ sở Tào Văn Vinh, cho biết: "Cơ sở luôn thu mua, xử lý giết mổ lợn nguyên liệu khỏe mạnh, có chứng nhận của đơn vị chuyên môn. Đặc biệt là liên kết với những trang trại, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, có quy trình phòng chống dịch bệnh an toàn, hiệu quả. Đồng thời, trong quá trình giết mổ, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ thú y cơ sở. Mỗi sản phẩm đi ra từ cơ sở giết mổ đều có chứng nhận, đóng dấu kiểm định của cơ quan chuyên môn. Nhờ đó, cơ sở luôn được các thương lái, bếp ăn tập thể, cửa hàng thực phẩm sạch ưu tiên, lựa chọn”.

Còn tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Thành ở khu Trung Đức, xã Hậu Lộc, mỗi ngày gia đình ông giết mổ 1 đến 2 con lợn, chế biến thành các sản phẩm giò, mọc, xúc xích và một phần mang đi tiêu thụ tại các chợ dân sinh. Hoạt động giết mổ đã diễn ra nhiều năm, được địa phương quản lý, nắm bắt, kiểm soát định kỳ. Ông Thành cho biết: “Gia đình chủ yếu giết mổ lợn của nhà nuôi và thu mua của các hộ dân trong địa phương. Khi mua nguyên liệu chúng tôi luôn chọn những hộ chăn nuôi từ các phụ phẩm nông nghiệp, thức ăn thừa, có lợn khỏe mạnh; đồng thời thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ. Nhiều năm qua, cơ sở chưa có phản ánh về ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, được người dân địa phương tin tưởng, ủng hộ các sản phẩm”.

Thực tế cho thấy, việc kiểm soát, giám sát chỉ được thực hiện hiệu quả ở những cơ sở giết mổ tập trung, được nhà nước cấp phép. Tuy nhiên số lượng cơ sở, đơn vị nói trên chỉ là con số nhỏ so với hàng nghìn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Theo khảo sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hầu hết các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phân bố rải rác trong các khu dân cư, chợ dân sinh, thiếu tính bền vững trong hoạt động. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện quản lý của địa phương chưa được thường xuyên, sâu sát, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, dịch H5N1 trên đàn gia cầm đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh... các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ có thể là nguồn lây lan bệnh dịch nếu không kiểm soát được nguồn GSGC sạch bệnh...

Trước những nguy cơ hiện hữu trên, ngành nông nghiệp và các địa phương xác định công tác quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ là một trong những mắt xích quan trọng trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên đàn GSGC. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp cuối năm và tết nguyên đán, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường; các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các đơn vị, cá nhân có hoạt động buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình, để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển GSGC cũng như sản phẩm từ GSGC tại các điểm tập kết, trung chuyển; các cơ sở giết mổ, các chợ kinh doanh thịt GSGC... kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi về chủ trương, chính sách để thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi gắn với xây dựng nhà máy giết mổ, sơ chế, chế biến, chế biến sâu theo chuỗi liên kết giá trị; phát triển các chuỗi liên kết giữa các cơ sở giết mổ với hộ chăn nuôi quy mô lớn để tạo liên kết từ chăn nuôi - giết mổ - tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, hướng tới xuất khẩu.

Bài và ảnh: Lê Hòa