Lương Sơn trồng rừng gắn với chế biến

Những năm qua xã Lương Sơn đã có nhiều giải pháp vận động người dân trồng rừng sản xuất, từng bước hình thành các chuỗi liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ lâm sản.

Sản xuất ván bóc tại Công ty TNHH chế biến lâm sản Thường Xuân.

Đi vào hoạt động năm 2009, Công ty TNHH chế biến lâm sản Thường Xuân tại thôn Ngọc Sơn chuyên sản xuất ván bóc xuất khẩu. Giám đốc Công ty Lê Ngọc Thành, cho biết: "Qua khảo sát, công ty đã chọn Lương Sơn là nơi đầu tư, sản xuất, bởi trên địa bàn xã và các địa phương lân cận có nguồn nguyên liệu dồi dào. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, công ty luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Hiện công ty tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động và hàng trăm lao động vùng nguyên liệu".

Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn Trịnh Văn Trường, cho biết: "Xã hiện có trên 2.500ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây keo. Đây được xem là ưu thế để xã phát triển nghề trồng rừng, gắn với chế biến lâm sản. Xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực trồng rừng sản xuất, thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến. Để nâng cao chất lượng rừng trồng, xã đã tích cực tuyên truyền đến người dân thay đổi tập quán trồng rừng sản xuất nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến lâm sản, trong đó tăng cường trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở, vườn ươm giống trên địa bàn. Quy hoạch và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến lâm sản; thực hiện có hiệu quả việc liên doanh, liên kết giữa cơ sở chế biến với người trồng rừng. Khuyến khích người dân địa phương đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất chu kỳ dài và cải tạo chuyển đổi diện tích rừng gỗ nhỏ sang phát triển gỗ lớn. Đồng thời, xây dựng và quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Đến nay, trên địa bàn xã đã có trên 685ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm triển khai thực hiện, an ninh rừng ổn định".

Với nhiều giải pháp thu hút, đến nay trên địa bàn xã đã có 7 cơ sở thu mua, chế biến lâm sản hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu liên kết, tiêu thụ gỗ rừng trồng của Nhân dân, tạo việc làm cho gần 100 lao động và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu.

Bài và ảnh: Khắc Công