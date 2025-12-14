Giá trị nhân văn sâu sắc của sản phẩm “Tiết kiệm vi mô”

Nhiều năm qua, song song với các dịch vụ cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi, thân thiện, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã nỗ lực mở rộng, lan tỏa sản phẩm “Tiết kiệm vi mô” tới đông đảo khách hàng là các hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vi mô... Mô hình này không chỉ là điểm sáng trong lĩnh vực TCVM mà còn góp phần thay đổi tư duy, tạo thói quen tiết kiệm và động lực để khách hàng từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống, từng bước thu hẹp khoảng cách, hướng tới sự phát triển bền vững.

Cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa tư vấn các sản phẩm “Tiết kiệm vi mô” cho khách hàng.

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, chỉ với số tiền tối thiểu là 50 nghìn đồng, bạn đã đủ điều kiện trở thành khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại Tổ chức TCVM Thanh Hóa - 1 trong 4 tổ chức TCVM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động với "thâm niên” gần 30 năm xây dựng và phát triển?

Tổ chức TCVM Thanh Hóa là loại hình tổ chức tín dụng vì cộng đồng, hướng tới đối tượng khách hàng là các hộ nghèo, thu nhập thấp, yếu thế, doanh nghiệp vi mô... Bằng kinh nghiệm, nguồn lực, sự năng động, sáng tạo, những năm qua, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực xây dựng, phát triển sản phẩm “Tiết kiệm vi mô”.

Theo cách hiểu đơn giản nhất, Tiết kiệm vi mô là một sản phẩm tài chính bao gồm nhiều hoạt động như: tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm có kỳ hạn... Khác với những dịch vụ tài chính truyền thống, Tiết kiệm vi mô “mở cửa” cho mọi đối tượng, kể cả khách hàng chỉ có thể gửi 50 nghìn đồng trở lên cho mỗi lần giao dịch. Khi hết kỳ hạn, khách hàng có thể rút lãi, rút gốc - lãi hoặc nhập lãi vào gốc để tiếp tục tham gia gửi góp kỳ tiếp theo.

Nếu sản phẩm tiết kiệm gửi góp hấp dẫn khách hàng bởi sự biến động của lãi suất, khách hàng gửi tiết kiệm dài hạn với lãi suất tăng dần sau mỗi năm thì sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn lại có "lợi thế” về sự ổn định. Khách hàng gửi tiết kiệm một lần và nhận lãi suất không đổi trong suốt kỳ hạn, không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, tình trạng lạm phát. Khi hết kỳ hạn, tiền gửi được tự động gia hạn thêm một kỳ hạn giống như kỳ trước. Việc gửi và rút tiền linh hoạt, khách hàng có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong giờ làm việc của TCVM Thanh Hóa.

Một ưu điểm vượt trội khi gửi tiền tại TCVM Thanh Hóa, tất cả tiền gửi của khách hàng đều được bảo hiểm bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - DIV. Đây là quyền lợi chỉ dành cho những tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép, mang lại sự an toàn, uy tín cho tất cả các tổ chức tín dụng chính thức tại Việt Nam.

Số tiền nhỏ nhưng được gửi đều đặn mỗi tháng sẽ từng bước tạo cho khách hàng thói quen tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch. Hơn thế, khoản tiền tiết kiệm ấy tạo thành nguồn động lực để khách hàng của TCVM biết cách tích lũy, chủ động chuẩn bị tài chính cho những kế hoạch, dự định lớn trong cuộc sống như sửa nhà, cho con cái đi học, đầu tư sinh kế... hoặc "ứng phó” với những công việc đột xuất, sự cố không mong muốn cần huy động tiền gấp... Khoản tiền này giống như hình thức dự phòng, đảm bảo cho tương lai.

Về phía Tổ chức TCVM Thanh Hóa, việc thiết kế sản phẩm Tiết kiệm vi mô với số tiền giao dịch tối thiểu từ 50 nghìn đồng trở lên chính là "chìa khóa” để huy động tối đa nguồn lực quý giá trong cộng đồng. Tính đến cuối tháng 11/2025, Tổ chức TCVM Thanh Hóa có gần 36 nghìn khách hàng tham gia mô hình Tiết kiệm vi mô, tổng số dư trên 450 tỷ đồng.

Từ chính nguồn lực huy động được từ sản phẩm Tiết kiệm vi mô đã góp phần không nhỏ cho Tổ chức TCVM Thanh Hóa mở rộng hoạt động, hiện thực hóa mục tiêu “vì sự phát triển cộng đồng” thông qua việc thúc đẩy các chương trình cho vay vốn vi mô thiết thực, hiệu quả - "điểm tựa” cho hàng chục nghìn khách hàng ổn định cuộc sống, khẳng định giá trị bản thân, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước. Vòng tròn tài chính nhân văn được thiết lập dựa trên các trục cơ bản: mục tiêu rõ ràng, thông tin minh bạch, lãi suất phù hợp và thủ tục đơn giản, chặt chẽ pháp lý...

Huy động nguồn lực từ Nhân dân để phục vụ Nhân dân là một mô hình tài chính mang đậm dấu ấn nhân văn. Tiết kiệm vi mô không chỉ là một dịch vụ tài chính, đó còn là một hành trình lan tỏa niềm tin và nhân lên sức mạnh. Đây cũng là cách mà TCVM Thanh Hóa khuyến khích khách hàng không ngừng nỗ lực cố gắng tạo dựng, vun đắp cho tương lai, hình thành cộng đồng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Minh Anh