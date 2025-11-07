Võ sĩ Vovinam Thanh Hóa bảo vệ thành công tấm HCV Vô địch thế giới

Hai võ sĩ của đội tuyển Vovinam Thanh Hóa tham dự Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025, diễn ra từ ngày 2 đến 8/11 tại Bali (Indonesia), đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương vàng, trong đó Lê Thị Hiền bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới giành được năm 2023.

Vovinam Thanh Hoá có 2 VĐV giành HCV tại giải Vô địch thế giới năm 2025 diễn ra tại Bali, Indonesia.

Ở nội dung đối kháng hạng cân 57kg nữ, Lê Thị Hiền thi đấu đầy bản lĩnh và tự tin. Sau khi vượt qua đối thủ Campuchia tại bán kết, võ sĩ xứ Thanh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong trận chung kết, đánh bại đại diện Algeria với tỉ số áp đảo.

Chiến thắng thuyết phục giúp Lê Thị Hiền bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, khẳng định đẳng cấp và vị thế hàng đầu của Vovinam Thanh Hóa cũng như đội tuyển quốc gia.

Lê Thị Hiền lần thứ ba trong sự nghiệp giành HCV ở đấu trường thế giới.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba trong sự nghiệp, Lê Thị Hiền bước lên bục cao nhất tại Giải vô địch thế giới Vovinam, sau các lần đăng quang vào năm 2017, 2023 và 2025. Thành tích ấn tượng này không chỉ thể hiện sự kiên trì, bản lĩnh và phong độ ổn định của nữ võ sĩ Thanh Hóa, mà còn minh chứng cho quá trình rèn luyện chuyên nghiệp, bền bỉ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Năm 2025 cũng được xem là năm thi đấu trọn vẹn và thành công của Lê Thị Hiền khi cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 3 tấm huy chương vàng tại: Giải Cúp các Câu lạc bộ quốc gia, Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch thế giới. Đây là cú “hat-trick vàng” giúp Lê Thị Hiền khẳng định vị thế của một trong những võ sĩ Vovinam hàng đầu Việt Nam ở nội dung đối kháng nữ.

Lê Thị Thương giành HCV ở nội dung đồng đội tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

Cùng với thành tích của Lê Thị Hiền, Vovinam Thanh Hóa còn đóng góp thêm một tấm huy chương vàng khác khi võ sĩ Lê Thị Thương cùng các đồng đội giành chiến thắng ở nội dung đồng đội tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 là lần thứ tám được tổ chức, thu hút sự tham dự của hơn 600 vận động viên đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các võ sĩ tranh tài ở 45 bộ huy chương, gồm 26 nội dung quyền và 19 hạng cân đối kháng. Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự với lực lượng mạnh gồm 39 tuyển thủ, đăng ký thi đấu toàn bộ nội dung thi quyền và đối kháng.

Hoàng Sơn