Võ sĩ Thanh Hóa góp công giúp Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch Kun Khmer châu Á 2026

Tham dự Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ nhất, năm 2026 tại TP Cần Thơ, 12 võ sĩ Thanh Hóa trong thành phần đội tuyển Việt Nam, đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 13 huy chương, gồm 4 HCV và 9 HCB.

Các VĐV Thanh Hóa tham gia Giải Vô địch Kun Khmer châu Á.

Giải vô địch Kun Khmer châu Á năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8/9 tại TP Cần Thơ, quy tụ 236 VĐV của 11 quốc gia, tranh tài ở 55 bộ huy chương. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Kun Khmer châu Á tổ chức giải vô địch châu lục và Việt Nam được lựa chọn đăng cai.

Kun Khmer là môn võ đối kháng truyền thống nổi tiếng của khu vực Đông Nam Á, với đặc trưng là các đòn đánh bằng tay, chân, đầu gối và cùi chỏ. Tại Việt Nam, môn võ này đang từng bước được đầu tư phát triển theo hướng thể thao thành tích cao.

Trần Thị Hậu (giáp đỏ) thể hiện bản lĩnh với tấm HCV ở hạng cân dưới 67 kg nữ.

Đoàn Thanh Hóa tham dự giải với 12 VĐV và đã để lại dấu ấn đậm nét khi giành 4 HCV và 9 HCB, vượt chỉ tiêu đăng ký 2 HCV và 9 HCB.

Bốn VĐV Thanh Hóa giành HCV gồm Trần Thị Hậu (hạng dưới 67kg), Lương Minh Cảnh (hạng trên 80kg), Trương Thị Quỳnh Vy (hạng dưới 59kg) và Lê Bình Minh (hạng dưới 63kg).

Bên cạnh đó, các VĐV Nguyễn Chí Đạt, Đỗ Thị Trà Giang, Trịnh Thị Mai, Nguyễn Đăng Mạnh, Lữ Minh Giáp, Đặng Vũ Phong, Phạm Hải Đăng và Hoàng Ngân Hà cùng giành HCB ở các hạng cân cá nhân. Trong đó, Trương Thị Quỳnh Vy và Trịnh Thị Mai còn giành thêm HCB ở nội dung Kun Kru Duo Women.

Quỳnh Vy (trái) và các đồng đội giành HCB ở nội dung biểu diễn Kun Kru Duo Women.

Đáng chú ý, thành tích của các võ sĩ Thanh Hóa đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đội tuyển Kun Khmer Việt Nam. Với 38 HCV, 30 HCB và 7 HCĐ, đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn, xếp trên Campuchia và Indonesia.

Hoàng Sơn