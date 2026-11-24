Vĩnh Lộc đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn hướng đến giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tại xã Vĩnh Lộc, việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số đang từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc tổ chức “Dịch vụ công lưu động” hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết TTHC trực tiếp đến các thôn.

Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số

Từ ngày 1/7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc chính thức đi vào hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa, luân chuyển và trả kết quả giải quyết TTHC. Trung tâm bố trí 5 công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, đất đai, kinh doanh, an toàn thực phẩm và văn hóa - xã hội; đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn bảo đảm hồ sơ được xử lý đúng quy trình, thời hạn. Cơ sở vật chất được đầu tư với 6 máy tính, 6 máy in, 4 máy scan, máy lấy số tự động cùng các trang thiết bị cần thiết. Danh mục TTHC, thành phần hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết được niêm yết công khai tại trung tâm và trên các kênh thông tin của xã, giúp người dân chủ động tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ.

Theo báo cáo công tác kiểm soát TTHC tháng 11/2026 của UBND xã Vĩnh Lộc, từ ngày 15/10 đến 14/11/2026, địa phương tiếp nhận 681 hồ sơ, toàn bộ được thực hiện trực tuyến. Trong đó, 651 hồ sơ đã giải quyết, gồm 620 hồ sơ trước hạn, 31 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; 30 hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đều đạt 100%; mức độ hài lòng đạt 100%.

Để đạt kết quả này, trung tâm chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận kết quả theo quy định. Các mã QR được chia sẻ trên nhóm zalo cộng đồng thôn, xóm để người dân thuận tiện tìm hiểu, thực hiện dịch vụ công. Công chức phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp hỗ trợ kê khai hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí điện tử; đồng thời thường xuyên theo dõi tiến độ trên hệ thống, phối hợp với các bộ phận chuyên môn tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu. Trong tháng 11/2026, UBND xã đã công khai 8 quyết định của các bộ, ngành về danh mục 20 thành phần hồ sơ, giấy tờ được thay thế bằng việc tra cứu, khai thác dữ liệu đã được chia sẻ, kết nối. Việc sử dụng dữ liệu sẵn có không chỉ giảm yêu cầu kê khai, cung cấp lại thông tin mà còn góp phần hạn chế giấy tờ, giảm phiền hà cho người dân khi thực hiện thủ tục.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Dù dịch vụ công trực tuyến ngày càng mở rộng, một bộ phận người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh vẫn gặp khó khăn khi tạo tài khoản, kê khai thông tin, đính kèm giấy tờ và thanh toán trực tuyến. Để khắc phục, xã Vĩnh Lộc triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” theo Kế hoạch số 196 ngày 30/7/2026, đưa hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết TTHC đến trực tiếp các thôn. Thay vì chờ người dân đến trung tâm, cán bộ chủ động về địa bàn, hướng dẫn tạo tài khoản, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ và tra cứu kết quả. Đến nay, trung tâm đã tổ chức 3 đợt hỗ trợ tại thôn Vĩnh Hưng (cũ), với tổng số 286 lượt người được hỗ trợ, tập trung vào người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những người hạn chế kỹ năng số.

Được cán bộ hướng dẫn thực hiện thủ tục tại địa phương, bà Lê Thị Hoa, người dân thôn Vĩnh Hưng 3, chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa quen sử dụng điện thoại để làm thủ tục trực tuyến, nhiều thao tác không biết thực hiện thế nào. Nay được cán bộ hướng dẫn cụ thể từ cách kê khai thông tin đến nộp hồ sơ, tra cứu kết quả nên thuận tiện hơn nhiều. Người dân không phải mất công đi lại nhiều lần, nhất là những người lớn tuổi như chúng tôi”.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc Hoàng Xuân Minh, kết quả 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, số hóa và thanh toán trực tuyến là chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số tại địa phương. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay số hóa, mà còn phải bảo đảm dữ liệu được khai thác, sử dụng hiệu quả và người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số.

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, xác định rõ trách nhiệm và thời gian xử lý ở từng khâu; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức. Cùng với duy trì tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các đợt dịch vụ công lưu động tại các thôn, ưu tiên địa bàn xa trung tâm và nhóm người dân còn hạn chế về kỹ năng số.

Bài và ảnh: Tô Hà