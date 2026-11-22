Tổng thống Ukraine tái khẳng định mục tiêu gia nhập NATO

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/11 tiếp tục khẳng định mong muốn đưa nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhấn mạnh Kiev cần những cam kết bảo đảm an ninh cụ thể và có tính lâu dài.

Phát biểu với báo giới ngày 21/11, Tổng thống Zelensky cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là phương án bảo đảm an ninh rõ ràng và hiệu quả nhất đối với nước này. Theo ông, việc kết nạp Ukraine cũng có thể góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận triển vọng gia nhập NATO hiện vẫn chưa rõ ràng, phụ thuộc vào thời điểm và cách thức chấm dứt xung đột với Nga. Ông cho biết Kiev chưa nhận được văn bản chính thức về các cam kết bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước NATO, vốn quy định nguyên tắc phòng thủ tập thể khi một thành viên bị tấn công.

Trước đó, tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo châu Âu ở Berlin (Đức) ngày 19/11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cho biết Washington để ngỏ khả năng đưa ra những bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 dành cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng đề xuất này cần được làm rõ, nhất là về thành phần các nước tham gia, cách thức phản ứng nếu Ukraine bị tấn công trở lại và mức độ cam kết của các bên. Theo ông, những bảo đảm đó cần được thể hiện bằng văn bản, thay vì chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị.

Trong khi vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine còn nhiều điểm chưa được thống nhất, tình hình tại sườn Đông NATO tiếp tục diễn biến phức tạp. Ba Lan cho biết ba vật thể, được xác định có khả năng gồm hai tên lửa và một UAV, đã xâm phạm không phận nước này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ Ba Lan. Ông cho biết Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu sẽ đánh giá những nguy cơ đối với hệ thống phòng thủ của NATO và đề xuất các điều chỉnh cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết Warsaw mong muốn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía Đông. Theo kế hoạch, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ) ngày 23/11 để thảo luận về vụ việc.

Những diễn biến trên cho thấy bảo đảm an ninh cho Ukraine và bảo vệ sườn Đông NATO tiếp tục là những vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự an ninh châu Âu, nhất là trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang được thúc đẩy.

Thanh Hằng