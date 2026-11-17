Chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn Thanh Hóa: Tạo đột phá từ hệ thống UMOS

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là động lực quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chăm lo đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ. Trong đó, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý, điều hành UMOS được xem là bước đột phá, góp phần hiện đại hóa hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý và điều hành Công đoàn tỉnh Thanh Hóa - UMOS cho cán bộ công đoàn.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, cùng các chương trình, nghị quyết của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động triển khai CĐS trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm không chỉ là ứng dụng công nghệ vào giải quyết công việc hành chính mà còn hướng đến thay đổi tư duy, phương pháp quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Với quan điểm con người là yếu tố quyết định thành công của CĐS, phong trào “Bình dân học vụ số” được LĐLĐ tỉnh phát động, triển khai đến 100% các cấp công đoàn. Tại cơ quan LĐLĐ tỉnh, mô hình “Phòng họp không giấy tờ”, số hóa hồ sơ, tài liệu từng bước đi vào nền nếp, góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc. App Mobile Công đoàn Thanh Hóa được đưa vào vận hành cũng tạo thêm kênh thông tin chính thống, giúp đoàn viên tiếp cận nhanh chóng các chủ trương, chính sách và hoạt động công đoàn.

CĐS còn lan tỏa đến các doanh nghiệp thông qua mô hình “Giờ giải lao số” được tổ chức tại 20 đơn vị, doanh nghiệp. Công nhân lao động được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, ứng dụng số THANHHOA và các tiện ích số khác. Hệ thống phòng họp trực tuyến kết nối LĐLĐ tỉnh với 10 công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI có đông công nhân lao động cũng góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Điểm nhấn trong lộ trình CĐS của Công đoàn Thanh Hóa là hệ thống phần mềm quản lý, điều hành UMOS. Với phương châm “Một hệ thống - một nguồn dữ liệu - một phương thức điều hành xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở”, UMOS hướng tới xây dựng nền tảng quản trị thống nhất, kết nối từ cấp tỉnh, các cụm thi đua, công đoàn xã, phường đến công đoàn cơ sở. Hệ thống tích hợp 5 nhóm chức năng cốt lõi: quản lý, điều hành chung; quản lý đoàn viên; tài chính công đoàn; phúc lợi đoàn viên; hồ sơ, báo cáo và trao đổi với cấp trên. Qua đó, các nghiệp vụ được số hóa, chuẩn hóa, góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý, điều hành trong toàn hệ thống công đoàn.

Đồng chí Lê Thị An, Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn, LĐLĐ tỉnh, cho biết: “Việc triển khai hệ thống UMOS là bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động công đoàn. Hệ thống không chỉ giúp chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu đoàn viên mà còn hỗ trợ cán bộ công đoàn các cấp thực hiện các nghiệp vụ nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian xử lý công việc hành chính. Để phần mềm phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu bảo đảm thông tin dữ liệu trên hệ thống sạch, sống, đủ, dùng chung; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động đoàn các cấp trong tỉnh”.

Nhằm đưa UMOS nhanh chóng đi vào nền nếp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn cập nhật dữ liệu cho cán bộ công đoàn các cấp, đồng thời phát động đợt cao điểm với chủ đề “100 ngày hành động - Dữ liệu đoàn viên chính xác - Quản lý đoàn viên hiện đại - Chuyển đổi số hiệu quả”, diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 10/2/2027. Đợt cao điểm tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, tài chính, hồ sơ, báo cáo; kiểm tra, đối soát, khắc phục lỗi kỹ thuật và hỗ trợ cán bộ cơ sở sử dụng thành thạo phần mềm.

Với việc đưa UMOS vào vận hành cùng các mô hình số đang triển khai, Công đoàn Thanh Hóa từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, hiệu quả. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn mà còn tạo điều kiện để cán bộ công đoàn sâu sát cơ sở, chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bài và ảnh: Thanh Huê