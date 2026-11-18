MTTQ đổi mới tuyên truyền, vận động Nhân dân gắn với chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) diễn ra mạnh mẽ, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết đối với MTTQ các cấp. Việc ứng dụng công nghệ số góp phần đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, mở rộng kênh tương tác, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình Nhân dân, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận hỗ trợ chương trình an sinh xã hội tỉnh của Quỹ Kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái.

Trước sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin của người dân, công tác tuyên truyền của MTTQ đòi hỏi phải linh hoạt, phù hợp hơn. Bên cạnh hình thức hội nghị, tuyên truyền trực tiếp, việc khai thác mạng xã hội, nhóm zalo cộng đồng và các nền tảng số giúp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải nhanh chóng, tăng tính tương tác. Các nội dung về XDNTM, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính... được thể hiện bằng hình ảnh, video ngắn, giúp người dân dễ tiếp cận.

Hiện toàn tỉnh duy trì 7.864 trạm BTS, mạng internet băng thông rộng phủ sóng đến 100% thôn, bản. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khoảng 87% hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh. Đây là điều kiện thuận lợi để MTTQ mở rộng tuyên truyền trên môi trường số, đồng thời kết hợp với hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực tiếp tại những địa bàn còn khó khăn.

Đáng chú ý, mạng lưới 1.933 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.400 thành viên, duy trì tại 100% thôn, bản, tổ dân phố, đang phát huy vai trò cầu nối đưa CĐS đến gần người dân. Trong 10 tháng năm 2026, có 1.360 thành viên được tập huấn kỹ năng CĐS và truyền thông số; gần 3,72 triệu lượt học viên tham gia các khóa học trên nền tảng Bình dân học vụ số. Các mô hình “Công dân số”, “Gia đình số”, “Thôn, bản số”, “Khu dân cư số”, “1 kèm 1”, “Đội bình dân học vụ số lưu động”... được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư.

Thực tiễn tại thôn Phù Hưng, xã Yên Trường cho thấy hiệu quả của việc kết hợp các nền tảng số với hoạt động cộng đồng. Thông qua nhóm zalo, hệ thống loa thông minh và tổ Nhân dân tự quản, thông tin về chủ trương, chính sách, các phong trào và hoạt động địa phương được chuyển tải kịp thời, tạo điều kiện để người dân tham gia, đóng góp ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ chung.

Các tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin bảo hiểm và tiếp cận tiện ích số. Qua đó, từng bước chuyển từ hỗ trợ, làm thay sang hướng dẫn người dân chủ động sử dụng công nghệ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền gắn với CĐS vẫn còn khó khăn do kỹ năng ứng dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ, người dân hạn chế; nội dung truyền thông chưa phong phú; việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cấp, ngành có lúc chưa đồng bộ. Trong khi đó, tin giả, thông tin xấu độc và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần dân, phù hợp từng nhóm đối tượng. Trọng tâm là tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội; xây dựng nội dung ngắn gọn, trực quan, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm và chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn kỹ năng số; lồng ghép nội dung CĐS vào sinh hoạt chi hội, chi đoàn và hoạt động của ban công tác mặt trận, quan tâm hỗ trợ những nhóm còn hạn chế về kỹ năng công nghệ...

CĐS không chỉ là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp và vận động, để mỗi cán bộ mặt trận trở thành một hạt nhân tuyên truyền, mỗi khu dân cư trở thành một không gian kết nối số. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga