Trải nghiệm sắc màu văn hóa xứ Thanh tại Quảng trường Lam Sơn

Giữa không gian đô thị, những sắc màu thổ cẩm, âm vang cồng chiêng, sản phẩm nghề thủ công và vẻ đẹp phong tục truyền thống cùng hội tụ trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Video: Trải nghiệm sắc màu văn hóa xứ Thanh tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” quy tụ các dân tộc trong tỉnh. Điểm nhấn là không gian văn hóa mở tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), nơi người dân được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Với khoảng 50 gian trưng bày của các địa phương, người dân có thể khám phá sự đa dạng văn hóa của xứ Thanh, từ miền núi, đồng bằng đến vùng ven biển.

Mỗi không gian được bài trí theo đặc trưng văn hóa của từng địa phương, góp phần tái hiện một cách sinh động đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và phong tục, tập quán của các cộng đồng dân tộc.

Các bạn trẻ thích thú tìm hiểu, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm và khám phá những hoa văn, màu sắc độc đáo trên từng sản phẩm thủ công truyền thống.

Tiếng cồng chiêng rộn rã thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ.

Các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Chị Lê Thị Thiết (áo đỏ), xã Linh Sơn cho biết: “Những sản vật địa phương chúng tôi mang đến đây không chỉ phong phú về hương vị mà còn chứa đựng những câu chuyện về điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ của người dân miền núi”.

Không gian trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa” với hàng trăm bức ảnh, tư liệu và hiện vật giới thiệu về đời sống, con người, cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc được giới thiệu đến công chúng.

Không gian triển lãm ảnh đưa những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc đến gần hơn với người dân. Nhiều gia đình cùng nhau tìm hiểu câu chuyện văn hóa qua các hình ảnh, hiện vật được trưng bày.

Bà Lê Thị Hằng, chuyên viên Phòng nghiệp vụ Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hoá cho biết: “Không gian trưng bày “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa” đã hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng mở ra một hành trình khám phá đầy cảm hứng - nơi hệ thống hình ảnh đặc sắc về di sản, sắc màu văn hóa các dân tộc giao thoa cùng không gian công nghệ số hiện đại”.

Người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thích thú trải nghiệm công nghệ số kính thực tế ảo VR, màn hình tra cứu , tivi sắc nét, góc photobooth check-in tại không gian trưng bày “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”.

Được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Thanh, mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc.

20h tối nay (2/11), lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Hoàng Đông - Phương Đỗ