Mở cánh cửa số cho người yếu thế

Trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho người yếu thế góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ, tạo cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ thiết yếu. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, các đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể đang hỗ trợ người yếu thế từng bước làm quen và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

Hội Người mù tỉnh tập huấn sử dụng máy tính, điện thoại thông minh cho cán bộ, hội viên.

Với người khiếm thị, một chiếc điện thoại thông minh có thể mở ra cả thế giới thông tin. Nhờ phần mềm đọc màn hình, sách nói và các ứng dụng hỗ trợ, họ có thể đọc tin tức, tìm kiếm tài liệu, trao đổi với bạn bè, thậm chí thực hiện giao dịch ngân hàng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Anh Lê Sỹ Anh, Chủ tịch Hội Người mù xã Triệu Sơn là một trong những người sử dụng thành thạo máy tính và điện thoại thông minh. Từ kiến thức được trang bị qua các lớp tập huấn của Hội Người mù tỉnh, anh chủ động tìm hiểu, cập nhật các ứng dụng mới để phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày. Anh Sỹ Anh chia sẻ: “Sau khi tham gia lớp tập huấn sử dụng máy tính, điện thoại, tôi tự tìm tòi, cập nhật công nghệ mới. Hiện nay, tôi có thể sử dụng zalo, facebook, VNeID, ứng dụng ngân hàng, soạn thảo văn bản và khai thác các công cụ AI. Khi đã thành thạo, tôi lại hướng dẫn những hội viên chưa biết sử dụng”.

Từ người học, anh Sỹ Anh trở thành người hướng dẫn cho các hội viên khác. Mỗi năm, hội tập huấn công nghệ cho khoảng 50 người. Học viên được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin, liên lạc, sử dụng các ứng dụng và giao dịch ngân hàng. Chị Nguyễn Thị Mạo, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Công nghệ như đôi mắt thứ hai, giúp người khiếm thị tiếp cận thông tin, mở rộng hiểu biết và chủ động hơn trong cuộc sống. Chúng tôi chú trọng hướng dẫn những người đã biết sử dụng hỗ trợ người chưa biết, để ngày càng có nhiều hội viên tiếp cận được công nghệ”.

Đến nay, khoảng 70% hội viên Hội Người mù tỉnh sử dụng điện thoại thông minh, trong đó nhiều người đã sử dụng khá tốt các ứng dụng số. Công nghệ không chỉ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày mà còn mở rộng cơ hội học tập, phát huy năng lực của người khiếm thị. Như Lê Văn Thịnh, sinh năm 2009, mắc bệnh về mắt từ nhỏ và mất hoàn toàn thị lực khi 13 tuổi. Trước đây, em chủ yếu tiếp cận sách bằng chữ nổi Braille. Khi làm quen với công nghệ, Thịnh có thêm phương thức tìm kiếm tài liệu, tiếp nhận kiến thức và thể hiện suy nghĩ. Năm 2026, em đoạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc dành cho người khiếm thị do Hội Người mù Việt Nam tổ chức. Bài dự thi viết về kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và cơ hội dành cho người khiếm thị, được hình thành từ trải nghiệm của chính em với sự hỗ trợ chỉnh sửa của AI.

Thịnh chia sẻ: “Công nghệ giúp em tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức hơn. Từ trải nghiệm của bản thân, em viết về những cơ hội mà kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo mang lại cho người khiếm thị, để mọi người mạnh dạn tiếp cận công nghệ số”.

Không chỉ mở rộng cánh cửa tri thức, kỹ năng số còn tạo cơ hội phát triển sinh kế cho người khuyết tật vận động. Như Hoàng Anh Tuấn (1995, ở xã Lưu Vệ), bị bại não từ khi sinh ra, gặp khó khăn trong đi lại và cầm nắm. Sau lớp tập huấn máy tính, internet do Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức, Tuấn tiếp tục tự học, làm quen với điện thoại thông minh và các ứng dụng. Từ năm 2024, Tuấn được tiếp cận mô hình bán hàng thông qua ứng dụng công nghệ số. Em tham gia kinh doanh các sản phẩm nước giặt, nước lau sàn, từng bước tạo thêm thu nhập, nâng cao tính tự chủ và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Tuấn chia sẻ: “Lúc đầu, em chưa quen nên thao tác còn khó khăn. Nhưng sau nhiều lần sử dụng, tự tìm hiểu, em dần làm được. Tay chân không thuận lợi khiến việc sử dụng thiết bị vất vả hơn, nhưng em vẫn cố gắng. Bán hàng qua mạng giúp em tiếp cận công nghệ và có thêm cơ hội khẳng định bản thân”.

Anh Lê Ngọc Tân, Trưởng thôn Đông Đa, xã Lưu Vệ cho biết: “Tổ công nghệ số cộng đồng cùng đoàn viên, thanh niên thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số, hỗ trợ người yếu thế ứng dụng công nghệ vào đời sống, kinh doanh và sử dụng

internet an toàn. Với những người khó khăn trong đi lại, lực lượng hỗ trợ đến tận nhà hướng dẫn”.

Việc hỗ trợ người yếu thế tiếp cận công nghệ số cũng được xã Lưu Vệ và nhiều địa phương quan tâm triển khai, thông qua hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Việc hướng dẫn trực tiếp, sát nhu cầu giúp người yếu thế từng bước tiếp cận công nghệ, sử dụng các tiện ích số hiệu quả hơn.

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, việc hỗ trợ cần được duy trì thường xuyên, phù hợp với khả năng của từng đối tượng. Cùng với kỹ năng sử dụng thiết bị, người yếu thế cần được hướng dẫn cách chọn lọc thông tin, phòng tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khi được trao cơ hội tiếp cận và làm chủ công nghệ, họ có thể mở rộng tri thức, phát triển sinh kế, tự tin khẳng định bản thân và tham gia bình đẳng hơn vào đời sống xã hội.

Bài và ảnh: Thùy Linh