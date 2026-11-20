Viettel hoàn thành xóa lõm sóng di động tại 23 tỉnh, thành phố

Sáng 20/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 7 tháng triển khai, với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị Quân đội và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân 23 tỉnh, thành phố có vùng lõm sóng, Viettel đã xây dựng 1.337 trạm phát sóng, xóa lõm sóng tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có hơn 50 người dân, đưa sóng di động đến hơn 130 nghìn người. Qua đó, nâng vùng phủ sóng di động Viettel toàn quốc lên 99,7%, hoàn thành chương trình sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Tại Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa được giao triển khai 44 vị trí trạm xóa lõm sóng cho 51 thôn, bản cụm dân cư. Đến ngày 30/10/2026, Viettel Thanh Hóa đã hoàn thành phát sóng 100% vị trí.

Việc đưa các trạm phát sóng vào hoạt động góp phần nâng cao khả năng kết nối thông tin liên lạc của Nhân dân và các lực lượng trên địa bàn, hỗ trợ ứng phó thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn trọng yếu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của Viettel; ghi nhận sự hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị Quân đội cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các địa phương.

Nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Viettel bảo đảm hệ thống hạ tầng hoạt động ổn định, an toàn; chủ động phương án dự phòng vật tư, thiết bị và nguồn điện tại chỗ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Các quân khu, Bộ đội Biên phòng và đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; Bộ đội Biên phòng đi đầu xây dựng nền tảng quản trị biên giới hiện đại.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: Chiến dịch xóa lõm sóng không dừng lại ở 1.337 trạm. Thời gian tới, Viettel sẽ nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp, từng bước mở rộng vùng phủ đến những nơi địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn, chỉ có từ 30-50 người dân, thậm chí từ 10-30 người, tương đương 2-5 hộ gia đình. Mỗi trạm phát sóng dựng lên nơi biên cương là một minh chứng cụ thể cho chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số của đất nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc (trong đó có Viettel Thanh Hóa) trong chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Khánh Hòa