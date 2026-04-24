Vinh danh thành tích đoàn học sinh Việt Nam tại Olympic Hóa học Mendeleev

Chiều 23/4 theo giờ Moskva, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt mang tên “Truyền thống và Hữu nghị” trực thuộc Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và chúc mừng Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương của Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị.” (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” - đã giới thiệu về các hoạt động của quỹ, trong đó có việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đã thông qua chiến lược mới về phát triển đột phá khoa học-công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Bày tỏ khâm phục trước trí tuệ và tinh thần nỗ lực của thầy và trò đoàn Việt Nam tham dự IMCho lần thứ 60, ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh thành tích rực rỡ của đoàn không chỉ là niềm tự hào của các thành viên, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học giữa hai nước.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quốc Hùng đã trao tặng cho 4 thí sinh của Việt Nam “Bằng khen” của Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị,” cùng với Kỷ niệm chương của Quỹ học bổng “Khai sáng” trực thuộc Quỹ.

Đại diện đoàn Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự đón tiếp nồng hậu và hỗ trợ kịp thời của Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” cũng như của cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong suốt quá trình đoàn chuẩn bị tham dự kỳ thi và trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Những hoạt động kết nối này đã tạo động lực lớn giúp các thí sinh vững tâm và tỏa sáng.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60 quy tụ hàng trăm thí sinh tài năng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam đã khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế khi cả 4/4 học sinh tham gia đều giành giải, đưa Việt Nam trở thành một trong những đoàn có thành tích cao nhất tại kỳ thi năm nay.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí ấm cúng, không chỉ tôn vinh thành tích cá nhân của những tài năng trẻ Việt Nam, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2026.

Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thủ đô Moskva.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng đã tổ chức gặp mặt đoàn Việt Nam tham dự IMchO lần thứ 60./.

Theo TTXVN