VinFast VF 8 “lướt” từ GF thuyết phục khách hàng nhờ giá bán tốt, quy trình chuyên nghiệp

Khi thị trường xe cũ còn nhiều lo ngại về độ minh bạch và chất lượng, trải nghiệm thực tế với VinFast VF 8 lướt từ Green Future cho anh Trần Văn Ba (Hà Nội) một góc nhìn khác về độ chuyên nghiệp, sự uy tín và chính sách hậu mãi hấp dẫn.

Mua xe cũ luôn là bài toán khó với nhiều người tiêu dùng bởi nỗi lo chất lượng, giấy tờ và thủ tục thiếu rõ ràng vẫn thường trực. Bởi vậy, nhiều khách hàng nhận định, dòng VF 8 đã qua sử dụng của Green Future (GF) với quy trình kiểm định khắt khe, phân loại minh bạch và ưu đãi tài chính rõ ràng đang mở ra chuẩn mực mới giữa một thị trường còn nhiều rủi ro.

Anh Trần Văn Ba (Hà Nội) là một trong những khách hàng sớm chọn mua VinFast VF 8 “lướt” từ GF. Yêu cầu mà anh đặt ra khi đó là chọn một chiếc xe có chất lượng tốt nhất, không đâm đụng hay va chạm và không sửa chữa, thuộc hạng Signature cao nhất theo phân loại của GF. Tới một showroom GF gần nhà, anh Ba chỉ mất khoảng 2 tiếng để xem xe, chốt và làm thủ tục mua một chiếc VF 8 đúng như ý muốn.

“Xe đúng với mô tả của tiêu chuẩn Signature mà GF đưa ra. Ngoại thất còn rất mới, nội thất sạch sẽ và nguyên bản. Xe đi rất ít, đúng nghĩa là xe ‘lướt’. Mình ưng về mặt hình thức là chốt luôn. Còn về chất lượng xe thì mình luôn tin tưởng vào VinFast và GF”, anh Ba chia sẻ.

Sự tin tưởng của anh Ba xuất phát từ cách làm chuyên nghiệp của GF. Trước đây, anh từng lo ngại khi mua xe cũ trên thị trường do lo sợ gặp phải xe đâm đụng, bị tai nạn... Tuy nhiên, khi đến GF, anh yên tâm vì có hồ sơ kiểm định rõ ràng, chế độ bảo hành chính hãng và sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến anh Ba lựa chọn VF 8 đã qua sử dụng từ GF là chính sách giá tốt. Chiếc VF 8 mà anh mua có giá chào bán là gần 800 triệu đồng. Anh được ưu đãi thêm 70 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, nên giá thực trả chỉ hơn 700 triệu đồng. Như vậy, anh tối ưu được một khoản chi phí lớn và nhận lại một chiếc xe gần như mới.

“Ưu đãi tốt là một trong các yếu tố quan trọng thuyết phục được tôi chọn mua VF 8 từ GF. Tầm giá này không có xe nào so sánh được với VF 8 cả về phân khúc, trang bị công nghệ và chi phí sử dụng. So với xe xăng trước đây, tôi tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng. Quanh khu vực tôi sinh sống có rất nhiều điểm sạc nên việc sạc xe rất thuận tiện”, anh Ba cho biết thêm.

Trường hợp của anh Ba là một trong rất nhiều khách hàng đã có trải nghiệm hài lòng với quy trình làm việc chuyên nghiệp của GF.

Bên cạnh phân hạng cao nhất Signature, những ai muốn lựa chọn xe có giá rẻ hơn mà vẫn đảm bảo về chất lượng vận hành, GF mang đến các phân hạng Selected và Standard. Trong đó, hạng Selected sẽ cân bằng giữa giá trị và chất lượng, trong khi hạng Standard đề cao tới tính thực dụng, tối ưu chi phí tốt nhất cho người mua. Cách phân loại này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Dù ở phân hạng nào, tất cả những chiếc VF 8 “lướt chuẩn GF” đều được kiểm định theo tiêu chuẩn nhà máy VinFast với quy trình 139 bước, bao gồm cả kiểm tra khung gầm, thân vỏ, nội thất, pin và động cơ. Sau đó, xe được spa làm mới, vệ sinh toàn diện và thay thế một số chi tiết trong trường hợp cần thiết. Tất cả các bước này giúp mang tới sản phẩm có chất lượng tốt nhất trước khi tới tay khách hàng.

Bên cạnh đó, GF cam kết quy trình mua xe gọn nhẹ, nhanh chóng. Khách hàng cũng sẽ được tư vấn chính sách vay trả góp phù hợp với lãi suất ưu đãi qua các ngân hàng đối tác của GF.

Song song với hoạt động kinh doanh xe cũ, GF cũng hỗ trợ khách hàng đang sở hữu xe điện VF 5, VF e34, VF 6S bán lại xe với giá tốt, thủ tục nhanh gọn và minh bạch.

Với quy trình minh bạch, chính sách tài chính hấp dẫn và chất lượng đảm bảo, GF đang góp phần định nghĩa lại chuẩn mực cho xe cũ - một phân khúc vốn nhiều rủi ro, nhưng giờ đã trở nên chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Từ nay tới 30/9, khách hàng mua xe VF 8 “lướt” còn nhận thêm ưu đãi tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, 1 bộ thảm sàn chính hãng. Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ hotline 19001877 hoặc truy cập website https://greenfuture.tech/.

