Viettel triển khai chương trình với 80 triệu ưu đãi mừng đại lễ 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình “Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9” với 80 triệu ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Chương trình mang đến loạt ưu đãi lớn, từ gói cước di động, Internet cố định, tặng data Roaming, điểm thưởng Viettel++ đến những trải nghiệm công nghệ mới, giúp người dân vừa tiện ích, vừa trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn.

Gói cước ưu đãi 5G29 - kết nối trọn vẹn mùa lễ hội

Từ ngày 19/8/2025, Viettel ra mắt gói 5G29 chỉ với 29.000 đồng, khách hàng nhận được 12GB data/3 ngày (4GB/ngày), kèm 80 phút gọi gọi (70 phút nội mạng Viettel, 10 phút ngoài mạng Viettel) và 80 SMS.

Đặc biệt, từ 19/8 đến 2/9, Viettel sẽ tăng dung lượng data tăng lên gấp đôi 24GB/3 ngày (8GB/ngày), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối, chia sẻ và giải trí trong dịp Đại lễ. Đăng ký nhanh: soạn 5G29 gửi 191.

Người dùng gói 5G29 còn được miễn phí xem các bộ phim lịch sử trên ứng dụng TV360 (Bao giờ cho đến tháng 10, Hà Nội 12 ngày đêm...), cũng như trực tiếp theo dõi livestream lễ diễu binh 2/9 và các chương trình đặc sắc khác ngay trên điện thoại.

Ngoài ra, trong ngày 2/9, khách hàng Viettel sẽ được tặng 29% giá trị tất cả thẻ nạp, tiền khuyến mại sử dụng truy cập data trong 15 ngày.

Ưu đãi internet cố định - Tiết kiệm dài hạn

Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cố định từ 5/8 đến 30/9/2025 sẽ được giảm 29.000 đồng/tháng. Nếu đóng cước trước, tổng mức giảm lên tới 348.000 đồng cho gói 12 tháng, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí.

Tặng 80.000 điểm Viettel++ đổi hàng trăm ưu đãi thiết thực

Nhân dịp Quốc khánh, Viettel tặng 80.000 điểm Viettel++ cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, 7/2025.

Điểm thưởng có thể quy đổi thành 16GB data, 800 phút gọi miễn phí hoặc hàng trăm voucher mua sắm, di chuyển tiện lợi. Với toàn bộ 80.000 điểm, khách hàng có thể đổi voucher trị giá đến 200.000 đồng, thoải mái sử dụng cho các dịch vụ quen thuộc như Grab, Xanh SM, Winmart, Katinat,...

Tìm hiểu lịch sử - Với tổng giá trị quà lên đến 13 tỷ đồng

Trên ứng dụng TV360, Viettel triển khai chương trình “Tìm hiểu lịch sử online”. Chỉ cần xem các bộ phim cách mạng và trả lời câu hỏi, khách hàng sẽ vừa ôn lại những trang sử hào hùng, vừa có cơ hội nhận hàng triệu phần quà thiết thực với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng gồm: data, điểm Viettel++ và gói xem truyền hình cao cấp.

Với TV360, khách hàng có thể thưởng thức hơn 160 kênh truyền hình, các giải đấu thể thao hàng đầu như Ngoại hạng Anh, Champions League, Bundesliga, kho phim phong phú từ phim chiếu rạp, phim độc quyền đến phim song song quốc tế.

Trải nghiệm photobooth miễn phí tại Hà Nội

Một điểm nhấn đặc biệt đó là photobooth miễn phí tại 3 cửa hàng Viettel ở Hà Nội (53 Lương Văn Can, 184 Hoàng Quốc Việt, 01 Giải Phóng), nơi khách hàng có thể chụp ảnh, in hình miễn phí và mang về kỷ niệm độc đáo.

Tại mỗi điểm, Viettel chuẩn bị sẵn một số đạo cụ chụp hình như cờ, nón lá, khăn, sticker,... chủ đề 2/9.

Tặng 50% lưu lượng data khi đăng ký gói cước Roaming

Không chỉ dành ưu đãi cho khách hàng trong nước, đối với những khách hàng đi nước ngoài từ 25/08-08/09/2025, người dùng sẽ được tặng ngay 50% lưu lượng data khi đăng ký gói cước Roaming tại 8 quốc gia/vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Nga và Úc và không giới hạn số lần áp dụng. Ưu đãi này thể hiện cam kết của Viettel luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi dịp, mọi chuyến đi, mang đến trải nghiệm kết nối vượt bậc, thuận lợi và tiết kiệm. Với dịch vụ Roaming của Viettel, khách hàng có thể tự do khám phá thế giới mà không lo gián đoạn liên lạc hay chi phí phát sinh.

Viettel phủ sóng 5G phục vụ Đại lễ

Kết nối trọn niềm vui mừng Đại lễ 2/9

Chương trình “Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9” một lần nữa khẳng định Viettel không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn là thương hiệu đồng hành cùng đất nước và người dân. Thông qua công nghệ, Viettel mong muốn kết nối mọi trải nghiệm, cảm xúc, tạo nên niềm vui trọn vẹn trong ngày hội lớn của dân tộc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.

Quyết Thắng