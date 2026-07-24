Viettel Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sĩ; thăm và tặng quà người có công

Ngày 24/7, Viettel Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động tri ân Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh tại cơ sở chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời nguyện giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Viettel Thanh Hóa Hoàng Mạnh Hiền dâng hương, dâng hoa lên từng phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa thay mới hoa sen lụa trên các phần mộ liệt sỹ.

Các cán bộ, nhân viên đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, thay mới hoa trên từng phần mộ.

Đây là hoạt động được Viettel Thanh Hóa duy trì hàng năm và triển khai rộng khắp đến gần 12.000 phần mộ tại tất cả nghĩa trang liệt sĩ các địa phương trên toàn tỉnh. Qua đó góp phần gìn giữ, chăm sóc nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đến các thế hệ sau.

Viettel Thanh Hóa gặp mặt tri ân người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Đến với Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa (phường Sầm Sơn), Viettel Thanh Hóa đã trao quà đến các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại đây.

Viettel Thanh Hóa tặng quà cho các thương binh, bệnh binh.

Cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa chuẩn bị 160 suất cơm tri ân.

Bữa cơm tri ân của Viettel Thanh Hóa dành tặng đến các thương binh, bệnh binh.

Đơn vị cũng tổ chức bữa cơm tri ân, tạo không gian để cán bộ, nhân viên gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe những ký ức chiến tranh từ các thương binh, bệnh binh.

Bữa cơm giản dị nhưng đầm ấm đã góp phần bồi đắp thêm lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ sau đối với quê hương, đất nước.

Khánh Hòa