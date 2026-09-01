Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 2 quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trong nội bộ, đấu tranh và xử lý kịp thời tội phạm tham nhũng phát sinh trên địa bàn. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 giao ban bàn giải pháp nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Viện trưởng VKSND khu vực 2 Hoàng Mạnh Chung, cho biết: “Xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, lâu dài, đơn vị chú trọng nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định của ngành. Đơn vị quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về công tác PCTN. Lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTN, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch PCTN; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN”.

Đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Đồng thời thực hiện công khai, minh bạch trong chuyển đổi vị trí công tác của công chức. Công tác xét, đề nghị khen thưởng cũng được đơn vị thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao. VKSND khu vực 2 cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, 100% đảng viên, công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã tiến hành kê khai tài sản, thu nhập trung thực, đầy đủ, đúng quy định. Việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện kê khai cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với công chức, kiểm sát viên được đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời quán triệt cán bộ rèn luyện 5 đức tính người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Hầu hết đảng viên, công chức trong đơn vị đều thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên, công chức không được làm và các quy định nội bộ khác có liên quan.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, VKSND khu vực 2 đã tổ chức triển khai thực hiện, phân công lãnh đạo phụ trách các bộ phận nghiệp vụ, kiểm sát viên, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố để nắm chắc các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm nói chung, đặc biệt là các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng và tội phạm về kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đồng thời đơn vị đã phối hợp tốt với cơ quan điều tra công an, toà án trong việc điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm. Trong đó, đối với các vụ án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, lãnh đạo ba ngành công an, kiểm sát, tòa án tổ chức họp kịp thời chỉ đạo điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán giải quyết vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Với những biện pháp cụ thể, nội bộ đơn vị không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Kế thừa những kết quả đạt được, đơn vị sẽ phát huy, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với mọi tội phạm, góp phần ổn định chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương