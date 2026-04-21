Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp sơ kết 6 tháng công tác năm 2026

Chiều 21/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 với sự tham dự của đông đảo cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trong tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng công tác đầu năm 2026 (từ 1/10/2025 đến 31/3/2026), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động ban hành đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, xác định rõ các khâu trọng tâm, đột phá và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng và đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, gồm: Tăng cường công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là đối với công an cấp xã, bảo đảm giải quyết đúng pháp luật, không để oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ và chú trọng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, lãng phí; Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị, nhất là kháng nghị phúc thẩm đối với các bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại của tòa án cùng cấp có vi phạm nghiêm trọng; Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới “số hóa toàn diện” quy trình nghiệp vụ và đổi mới công tác cán bộ, đánh giá thực chất theo chỉ số KPI.

Cũng trong 6 tháng công tác, Viện Kiểm sát hai cấp đã đổi mới phương pháp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng “cầm tay chỉ việc”, nhất là với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền mới của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực. Chú trọng thực hiện nghiêm các chuyên đề “Tăng cường quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ” và “Tăng cường quản lý vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại tạm đình chỉ tại tòa án hai cấp”.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiện toàn Tổ giúp việc về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các bản án hình sự, dân sự, hành chính sơ thẩm. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, đặc biệt trong việc chấp hành giờ giấc làm việc và tác phong công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nội vụ, như triển khai chấm công bằng thiết bị công nghệ sinh trắc học, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý và theo dõi cán bộ, công chức.

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong 6 tháng công tác đầu năm 2026, hai cấp Viện Kiểm sát trong tỉnh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, đã kiểm sát việc bắt, tạm giữ đối với 1.303 trường hợp, chuyển khởi tố hình sự 1.190/1.190 người, vượt 3% chỉ tiêu được giao. Qua công tác kiểm sát, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 17 trường hợp, yêu cầu cơ quan điều tra truy nã 2 trường hợp.

Cũng trong 6 tháng, hai cấp Viện Kiểm sát đã công tố, kiểm sát điều tra 1.780 vụ/ 4.283 bị can. 100% các vụ án đều được kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố. Viện kiểm sát đã ban hành 1.203 yêu cầu điều tra; trực tiếp hỏi cung bị can 396 lần. Yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 15 vụ, 46 bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 5 vụ, 2 bị can và hủy bỏ quyết định khởi tố 1 bị can...

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong 6 tháng đầu năm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc được nâng cao, bảo đảm chính xác, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc diện phải bồi thường hoặc trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án tuyên không phạm tội.

Hai cấp Viện Kiểm sát cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị. Trong 6 tháng đã ban hành 249 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 60 kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước trên tất cả các khâu công tác kiểm sát...

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đi sâu phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, chỉ ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cũng đã chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu toàn ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm để tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dồn việc vào cuối năm.

Trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự theo hướng thực chất hơn, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung và không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, cần tập trung thực hiện hiệu quả khâu công tác trọng tâm, đột phá về kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là đối với công an cấp xã; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, tăng cường trực tiếp kiểm sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

Đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm việc phát hiện vi phạm kịp thời, xử lý đúng, trúng, có hiệu quả. Chú trọng công tác chuyển đổi số; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức theo hướng thực chất, gắn với kết quả công việc và sản phẩm cụ thể. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng và Viện Kiểm sát khu vực. Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, kiểm sát viên đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, nỗ lực, vươn lên, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong các phong trào thi đua.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích.

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích đột xuất trong công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua 60 ngày cao điểm “Nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời trên nền tảng quản lý án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa”.

Đỗ Đức