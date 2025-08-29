Vị trí Sunneva Island ở đâu? 3 Lợi thế vượt trội cho nhà đầu tư

Vị trí Sunneva Island chính là yếu tố then chốt khiến dự án trở thành biểu tượng mới của bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng.

Nằm trên đảo Đồng Nò, thuộc phường Ngũ Hành Sơn và được phát triển bởi Sun Group , Sunneva Đà Nẵng không chỉ mang lại không gian sống biệt lập và riêng tư, mà còn sở hữu lợi thế kết nối đô thị hoàn hảo. Với địa thế “tụ thủy tụ khí”, dự án được giới chuyên gia đánh giá là một trong những quỹ đất khan hiếm nhất còn sót lại tại trung tâm thành phố.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết vị trí dự án và ba lợi thế vàng mà nó mang lại cho nhà đầu tư cũng như khách hàng mua ở. Hãy cùng theo dõi ngay!

Vị trí Sunneva Island ở đâu?

Vị trí Sunneva Đà Nẵng ở trên đảo Đồng Nò, một hòn đảo biệt lập nằm ngay trong lòng phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Dự án được bao bọc bởi ba con sông lớn: sông Hàn, sông Cổ Cò và sông Đô Tỏa, tạo nên thế đất phong thủy “tam giang hội tụ”, vừa giàu sinh khí, vừa mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho gia chủ.

Vị trí dự án Sunneva Sun Group

Điểm đặc biệt của Sunneva Island là sự “biệt lập nhưng không cách biệt”. Trong khi cư dân được tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối nhờ vị trí đảo khép kín, dự án vẫn kết nối thuận tiện đến các trung tâm trọng điểm:

- Chỉ 5 phút tới trục nghỉ dưỡng ven biển Võ Nguyên Giáp.

- Khoảng 7 phút đến trung tâm thành phố và cầu Rồng.

- Chỉ 10 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sự kết hợp hài hòa giữa tách biệt và kết nối đã đưa dự án trở thành một trong những vị trí hiếm hoi tại Việt Nam có thể đáp ứng cùng lúc hai nhu cầu: nghỉ dưỡng và an cư lâu dài ngay trong nội đô.

3 Lợi thế nổi bật từ vị trí Sunneva Island

Vị trí không chỉ quyết định giá trị bất động sản, mà còn định hình phong cách sống và khả năng gia tăng tài sản trong tương lai. Dự án Sunneva, với thế đất đảo biệt lập hiếm có, mang lại ba lợi thế nổi bật giúp dự án trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

Đảo biệt lập tạo không gian sống riêng tư tuyệt đối

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội và ồn ã, những quỹ đất “đảo biệt lập” ngay giữa lòng thành phố gần như không còn. Sunneva Island mang đến một không gian sống hoàn toàn khác biệt: tách biệt khỏi khói bụi và ồn ào, nhưng chỉ cần vài phút là có thể kết nối đến trung tâm.

Phối cảnh không gian sống biệt lập tại dự án Sunneva Đà Nẵng

Điều này giúp cư dân tận hưởng sự riêng tư, an ninh và yên bình – những giá trị mà giới thượng lưu luôn tìm kiếm. Không phải ngẫu nhiên mà bất động sản đảo biệt lập ở nhiều quốc gia như Singapore hay Dubai luôn được định giá cao và giữ giá bền vững theo thời gian.

Phong thủy thịnh vượng giúp gia tăng giá trị

Theo quan niệm Á Đông, vị trí ven sông và “tụ thủy tụ khí” luôn mang lại sự hanh thông, may mắn và thịnh vượng.

Dự án Sunneva hội tụ đủ các yếu tố phong thủy nhờ nằm giữa ba con sông lớn, tạo nên không gian giàu sinh khí, cân bằng năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tâm linh, các nghiên cứu đô thị học cũng cho thấy bất động sản ven sông thường có giá trị cao hơn 20–30% so với bất động sản nội đô cùng loại.

Đây chính là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá dài hạn của dự án, đồng thời khẳng định tính tích sản truyền đời cho các chủ nhân.

Kết nối hoàn hảo – trung tâm nghỉ dưỡng và kinh tế mới

Dù tọa lạc trên đảo biệt lập, Sunneva Island lại sở hữu khả năng kết nối vượt trội. Với vị trí chỉ cách trung tâm thành phố 5–10 phút, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ cao cấp: sân bay quốc tế, khu du lịch Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê, và chuỗi tiện ích giải trí ven biển.

Điều này biến dự án thành “resort tại gia” đúng nghĩa: ban ngày sống trong không gian xanh biệt lập, buổi tối chỉ mất vài phút là có thể tận hưởng nhịp sống sôi động tại trung tâm.

Sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng và tiện ích đô thị khiến dự án trở thành một trong những vị trí đáng sống nhất tại Đà Nẵng hiện nay.

Có thể khẳng định rằng vị trí Sunneva Island chính là nền tảng cốt lõi nâng tầm giá trị của dự án. Với lợi thế đảo biệt lập, phong thủy thịnh vượng và khả năng kết nối hoàn hảo, khu đô thị này không chỉ mang đến trải nghiệm sống thượng lưu, mà còn khẳng định vai trò là tài sản tích sản bền vững cho tương lai. Đây là lựa chọn hiếm hoi hội tụ đủ yếu tố an cư – nghỉ dưỡng – đầu tư ngay tại trung tâm Đà Nẵng.

