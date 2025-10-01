Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp

Nhằm nâng cao nhận thức, hành động cho đoàn viên, thanh niên trong chung tay bảo vệ môi trường, Đoàn TNCS xã Thọ Xuân đã tích cực triển khai các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với các nội dung phong phú như: Trồng hoa ven đường, tuyên truyền pháp luật, cải tạo vườn tạp, XDNTM, dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên công sở, trường học, nhà bia tưởng niệm, các di tích...

Đoàn viên, thanh niên xã Thọ Xuân dọn vệ sinh môi trường tại khuôn viên nhà bia liệt sĩ.

Cùng với đó, các cơ sở đoàn trong xã cũng làm tốt công tác vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tận dụng những vật liệu tái chế như lốp xe máy, ô tô, thanh gỗ, sắt đã qua sử dụng khéo léo, sáng tạo nên những chiếc cầu trượt, xích đu và tạo nhiều dụng cụ, đồ chơi phong phú nhằm hình thành nên những điểm vui chơi tại khuôn viên nhà văn hóa, sân trường cho các em thiếu nhi. Đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như trồng, chăm sóc vườn hoa, cây xanh; triển khai mô hình “Đường cây thanh niên”; “Đường tranh bích họa”; “Cột điện nở hoa”; bóc xóa tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định gây mất mỹ quan khu dân cư... Qua đó tạo khí thế sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên.

Xác định mục tiêu trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bảo đảm tiêu chí môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xuân đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, đáng chú ý là xã đã triển khai rộng rãi mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại các khu dân cư. Việc xây dựng mô hình được thực hiện đảm bảo các tiêu chí trong từng khu dân cư, gồm: Duy trì tất cả chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu chất lượng cao hơn. Phấn đấu mỗi chi bộ đều trồng mới được các đường hoa, hàng rào xanh và đường cây xanh. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn phấn đấu đạt 80% trở lên và có túi, thùng đựng rác riêng biệt. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt trên 90%. Trên 90% tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng. Gần 100% đoạn tuyến đường trục xã qua khu dân cư có rãnh thoát nước. 100% tuyến đường xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa mặt đường. 100% điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn được lắp đặt camera theo dõi, trong đó mỗi thôn, khu phố vận động Nhân dân lắp đặt ít nhất 5 mắt camera giám sát trong khu dân cư...

Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân Thái Xuân Cường nhấn mạnh: “Môi trường là ngôi nhà chung và việc bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi vậy, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt, công tác tuyên truyền, triển khai bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của Nhân dân. Thông qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí về môi trường trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thọ Xuân chỉ đạo các chi bộ và khu dân cư trên địa bàn xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của môi trường và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Duy trì và thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động vì môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm điểm trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về môi trường.

Bài và ảnh: Lê Phượng