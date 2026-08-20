VETC dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng, VETC quyết định dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử để nghiên cứu giải pháp phù hợp hơn.

Sáng 20/8, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết đã quyết định dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử. Theo VETC, quyết định trên được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng. Đại diện đơn vị này thừa nhận quá trình truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách vừa qua chưa đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận của người sử dụng. VETC đồng thời khẳng định, tính đến thời điểm phát đi thông báo, doanh nghiệp chưa thu bất kỳ khoản phí tài khoản nào của khách hàng.

Nhiều chủ phương tiện phẫn nộ với VETC

Trước đó, VETC dự kiến áp dụng mức phí dịch vụ ví điện tử 6.600 đồng/ví/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/ví/tháng đối với tổ chức, doanh nghiệp. Ví điện tử Viettel Money – phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông ePass – cũng dự kiến áp dụng mức phí tương tự.

Ngày 19/8, phía ePass cho biết chưa thu khoản phí dịch vụ nào trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực. Theo phương án được công bố, khoản phí chỉ áp dụng đối với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng liền trước. Như vậy, nếu phương tiện không qua trạm thu phí BOT, khách hàng sẽ không phải trả phí dịch vụ liên kết ví điện tử trong tháng đó.

Dù mức phí đối với khách hàng cá nhân chỉ 6.600 đồng/tháng, chính sách này vẫn vấp phải phản ứng từ nhiều chủ phương tiện. Người dùng cho rằng họ đã phải duy trì một khoản tiền trong ví để bảo đảm thanh toán khi xe qua trạm, số dư này không được hưởng lãi nhưng lại dự kiến phát sinh thêm phí quản lý hàng tháng.

Giải thích về chính sách trên, VETC và ePass cho rằng khoản phí dự kiến được sử dụng để duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực; đồng thời tăng cường bảo mật, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm kết nối liên tục giữa ví điện tử với tài khoản giao thông. Về số tiền khách hàng duy trì trong ví, VETC cho biết theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền của người dùng phải được quản lý tại tài khoản bảo đảm thanh toán riêng. Do đó, đơn vị cung ứng ví điện tử không được trả lãi trên số dư này.

VETC dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử

Doanh nghiệp cũng khẳng định khoản phí dự kiến thu liên quan đến hoạt động của ví điện tử, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay tiền sử dụng đường bộ. Thời gian tới, VETC sẽ làm việc với các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán nhằm tối ưu hệ thống, bổ sung phương thức thanh toán và giảm chi phí cho người sử dụng.

Trước những bất cập phát sinh, nhiều ý kiến đề xuất tích hợp chức năng quản lý tài khoản giao thông, phương tiện và kết nối thanh toán vào ứng dụng VNeID. Theo các ý kiến này, việc xây dựng một đầu mối thống nhất có thể giúp người dân thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ công, hạn chế phải cài đặt nhiều ứng dụng, đồng thời giảm bớt các tầng trung gian trong quá trình thanh toán phí đường bộ.

Tuy nhiên, phương án này cần được cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật, an toàn dữ liệu cá nhân và cơ chế kết nối với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán. Tính đến đầu năm 2026, cả nước có khoảng 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ.

Theo VOV

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/vetc-dung-trien-khai-thu-phi-dich-vu-vi-dien-tu-post1325640.vov