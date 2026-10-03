27 đội tranh tài “Công nhân giỏi Xứ Thanh” ngành giày da, may mặc

Ngày 3/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thi “Công nhân giỏi Xứ Thanh” ngành giày da, may mặc năm 2026 với sự tham gia của 27 đội thi, đại diện cho lực lượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành động viên thí sinh trước khi bắt đầu thực hiện phần thi.

Hội thi được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Công ty TNHH Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Annora.

Trong số 27 đội thi, ngành may mặc có 13 đội, ngành giày da có 14 đội. Các đội thi được lựa chọn từ cơ sở, gồm những đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có kỹ năng nghề và kinh nghiệm thực tế trong sản xuất.

Tham gia hội thi, thí sinh trực tiếp thực hành các công đoạn chuyên môn theo đặc thù từng ngành.

Với ngành giày da, các đội thực hiện 5 công đoạn gồm: lạng da, may gót 2 kim, may trung tuỷ, xâu dây và lồng phom.

Với ngành may mặc, thí sinh thực hành may hoàn thiện 2 áo sơ mi nam dệt thoi ngắn tay theo tài liệu do Ban Tổ chức cung cấp.

Hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan.

Hội thi là dịp để công nhân trực tiếp sản xuất kiểm chứng tay nghề, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích người lao động chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để người lao động nâng cao giá trị nghề nghiệp, cải thiện thu nhập và đời sống.

Thí sinh thực hành phần thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026), cụ thể hóa phong trào “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh”, phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” cùng các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong công nhân, viên chức, lao động.

Lê Quỳnh