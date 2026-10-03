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Khơi thông dòng chảy, chống ngập úng cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành

Vũ Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm khắc phục và hạn chế ngập úng trong mùa mưa, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang tổ chức nạo vét hệ thống cống thoát nước, kênh mương và các cửa xả trên địa bàn phường Hạc Thành.

Khơi thông dòng chảy, chống ngập úng cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành

Nhằm khắc phục và hạn chế ngập úng trong mùa mưa, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang tổ chức nạo vét hệ thống cống thoát nước, kênh mương và các cửa xả trên địa bàn phường Hạc Thành.

Khơi thông dòng chảy, chống ngập úng cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành

Công nhân đang nạo vét bùn đất tại khu vực gần Trường THCS Đông Hải.

Tại nhiều tuyến cống, công nhân được chia thành các tổ, đồng loạt mở nắp, tiến hành nạo vét, thu gom rác thải, đất cát và các vật cản tích tụ lâu ngày, qua đó khơi thông dòng chảy.

Còn tại các cửa xả, công nhân tiến hành phát quang cây cối, bụi rậm, nạo vét bùn đất, tạo rãnh, mở rộng dòng chảy, bảo đảm nước được tiêu thoát thuận lợi.

Khơi thông dòng chảy, chống ngập úng cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành

Thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại cửa xả Ngô Sỹ Liên dẫn nước thoát ra sông Nhà Lê.

Ông Nguyễn Danh Nhiên, Tổ trưởng Tổ cống ngầm, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đang nạo vét cửa cống Ngô Sĩ Liên, phục vụ tiêu thoát nước cho khu vực Hồ Thành, Tân Sơn và một số khu dân cư lân cận. Việc nạo vét nhằm loại bỏ bùn đất, rác thải và các vật cản, bảo đảm dòng chảy ra sông Nhà Lê, tăng khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn”.

Khơi thông dòng chảy, chống ngập úng cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành

Miệng cống ngập bùn đất thải tại vị trí trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành. (Ảnh chụp ngày 2/10)

Tuy nhiên, tại một số vị trí, lượng bùn đất và rác thải tích tụ khá lớn. Có nơi, bùn đất bị vùi lấp, dồn lên gần mặt cống, làm thu hẹp đáng kể tiết diện dòng chảy. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ngập úng cục bộ.

Thực tế này đặt ra vấn đề cần nâng cao ý thức của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn hệ thống thoát nước. Đồng thời, lượng bùn đất, rác thải tích tụ lâu ngày tại một số vị trí cũng đặt ra câu hỏi: công tác kiểm tra, duy tu, nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước có được thực hiện thường xuyên?

Vũ Phương

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