Công đoàn phường Quảng Phú chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Sáng 3/10, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 4 cá nhân.

Trong 9 tháng, Công đoàn phường Quảng Phú tập trung hướng hoạt động về cơ sở, chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nổi bật, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 100% công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng 1.810 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức, dành nhiều suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong “Tháng Công nhân”, Công đoàn phường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ 129 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt mô hình “Con nuôi Công đoàn - Nâng bước tương lai”, nhận đỡ đầu 9 học sinh với kinh phí 60 triệu đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Qua đó, toàn phường có 116 sáng kiến, đề tài được ứng dụng vào sản xuất, công tác, góp phần làm lợi hàng tỷ đồng.

Trong 9 tháng, Công đoàn phường thành lập mới 7 công đoàn cơ sở, kết nạp 436 đoàn viên; giới thiệu 59 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Các đại biểu dự hội nghị.

3 tháng cuối năm 2026, Công đoàn phường Quảng Phú tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026); tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp có đông công nhân...

Đại diện VNPT Thanh Hóa hướng dẫn cán bộ công đoàn ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công đoàn.

Dịp này, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức tập huấn chuyển đổi số năm 2026 cho cán bộ công đoàn. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng hỗ trợ đoàn viên thực hiện dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công đoàn.

Thanh Huê