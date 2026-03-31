Về nguồn để nhớ lại một thời oanh liệt

Trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thanh niên xung phong (TNXP) là lực lượng quan trọng góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Máu và xương của chiến sĩ TNXP cùng với Bộ đội Cụ Hồ đã thấm sâu vào lòng đất, để đất nở hoa, kết trái. Tri ân công lao, sự hy sinh cao cả ấy, nhiều năm nay cán bộ, hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh đã có những chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa nhân văn.

Đoàn Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa tham gia đoàn về nguồn tại lán Nà Nưa thuộc ATK, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Linh (CTV)

Những “địa chỉ đỏ” như Nghĩa trang Chăn Nưa, xã Lê Lợi (tỉnh Lai Châu); An toàn khu (ATK) căn cứ địa Việt Bắc; Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường 9 Nam Lào; đường 20 Quyết Thắng; Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô; các nghĩa trang TNXP Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị)... là những điểm đến quan trọng trong những chuyến xe hành trình về nguồn của tổ chức Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa.

Trở về sau chuyến về nguồn từ ngày 19 đến 21/3 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử Việt Nam tổ chức, ông Vũ Ngọc Linh, cán bộ Văn phòng Hội Cựu TNXP tỉnh chia sẻ: "Hội Cựu TNXP Thanh Hóa vinh dự có 10 cán bộ, hội viên tham dự. Đoàn đã vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Bác tại nhà sàn Hà Nội; dâng hương tại ATK tỉnh Tuyên Quang; thăm Khu Di tích đặc biệt tại Tân Trào và dâng hương các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh... Trong không khí linh thiêng, thành kính ấy, đoàn đã thắp những nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn dành cho những con người anh dũng, quả cảm, xả thân mình cho cuộc chiến chống kẻ thù. Năm tháng qua đi, nhiều ký ức có thể phai mờ, nhưng đóng góp to lớn của lực lượng TNXP trong sự nghiệp vệ quốc vĩ đại, thì vẫn sống mãi cùng lịch sử của dân tộc. Chúng tôi vô cùng tự hào và trân quý chuyến về nguồn này".

Đã gần 2 năm tham gia chuyến hành trình 5 ngày về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ông Trần Khanh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Nông Cống (cũ) vẫn còn xúc động mỗi khi nhớ lại: "Đến Nghĩa trang Chăn Nưa, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu - nghĩa trang duy nhất dành cho lực lượng TNXP trong kháng chiến chống Pháp - nơi an nghỉ của 67 chiến sĩ TNXP đã ngã xuống trong chiến đấu, mở đường, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi rất xúc động vì nghĩa trang này có nhiều TNXP quê hương Thanh Hóa vẫn đang nằm lại nơi này. Mong các bác, các anh yên nghỉ”.

Theo lời ông Khanh, hành trình của đoàn Hội Cựu TNXP tỉnh đã đi qua 4 tỉnh Tây Bắc gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cao. Đoàn đã ghé thăm những địa danh lịch sử nổi tiếng gắn với cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của dân tộc, như: Ngã ba Cò Nòi, nhà tù Sơn La, hầm Đờ cát, Đồi A1, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1... Tại mỗi địa chỉ, đoàn đã ôn lại những hy sinh, gian khổ và cả những chiến công chói lọi của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp.

12 năm làm Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Thanh Hóa (cũ), nay là Phó Ban Liên lạc Hội Cựu TNXP Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Thanh cùng với thường trực, Ban Thường vụ đã tổ chức ít nhất mỗi năm 1 lần hành trình về nguồn cho cán bộ, hội viên toàn thành phố. Những chuyến về nguồn ấy đều in dấu chân của những cựu TNXP làm nhiệm vụ phá đá, mở đường, bảo đảm giao thông Bắc - Nam thông suốt vận chuyển quân lương chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngay trong chuyến hành trình, nhiều đồng đội đã phát biểu cảm tưởng, làm thơ nói lên tình cảm của mình được trở về nguồn. Sau mỗi chuyến đi sự đoàn kết của hội viên với tổ chức hội ngày càng gắn bó, phong trào hoạt động hội ngày càng đi lên.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Quảng Phú Lê Thị Hảo chia sẻ: "Tôi là cựu TNXP thực hiện nhiệm vụ ở miền Bắc nhưng tham gia đoàn với các anh chị TNXP phục vụ chiến trường miền Nam về nguồn. Trong những lần thăm viếng ấy, chúng tôi cùng hát vang những bài ca vinh danh những chiến sĩ TNXP, như một lời tri ân, sự biết ơn các anh, các chị đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu”.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Văn Thành, cho biết: “Qua những đợt về nguồn, chúng tôi luôn mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh, qua đó phát huy tinh thần cách mạng, tiếp tục chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp”.

Lê Hà