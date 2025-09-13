Văn Phú nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai

Với địa hình đồi núi dốc, hiểm trở và bị chia cắt bởi các sông, suối, xã Văn Phú có hàng trăm hộ dân sống dọc các triền đồi, sông, suối có nguy cơ dễ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, xã Văn Phú đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khu TĐC bản Lọng đang được các hộ dân gấp rút xây dựng nhà.

Đến khu tái định cư (TĐC) bản Lọng những ngày này, được tận mắt chứng kiến hàng chục hộ dân trong bản đang khẩn trương xây dựng ngôi nhà mới. Dừng tay lau vội giọt mồ hôi đọng trên mặt, anh Lương Văn Hiếu cho biết: “Nhà tôi nằm ở vùng trũng thấp ven sông Âm nên chỉ cần trận mưa kéo dài vài tiếng đồng hồ là nước dâng nhanh và tràn vào nhà. Cả gia đình tôi với 5 nhân khẩu lúc nào cũng luôn trong tư thế sẵn sàng để chạy lũ. Vậy nên, khi có trong danh sách được cấp đất tại khu TĐC bản Lọng, gia đình tôi rất phấn khởi. Ngay sau khi được Nhà nước cấp hơn 300m2 đất tại khu TĐC, tôi đã bắt tay xây dựng ngôi nhà. Khởi công vào trung tuần tháng 7, đến nay ngôi nhà có diện tích xây dựng hơn 100m2 đã hoàn thành xong phần thô, đang chuẩn bị hoàn thiện. Gia đình đang phấn đấu sang tháng 10 tới sẽ về ở trong ngôi nhà mới”.

Theo anh Hiếu, do ngôi nhà tại khu TĐC xây chưa xong nên cả gia đình vẫn tạm thời ở trong ngôi nhà cạnh triền sông. Vào thời điểm xảy ra bão số 5 và trận mưa lớn kéo dài từ ngày 24/8 đến 31/8, ngôi nhà của gia đình anh bị nước ngập trắng băng nhưng cả gia đình vẫn bình an, do trước đó được chính quyền xã tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ di dời đến nơi tránh trú an toàn.

So với các hộ được cấp đất tại khu TĐC bản Lọng, hộ gia đình anh Lương Ngọc Minh cùng bản là hộ sớm nhất được về ở trong ngôi nhà mới tại khu TĐC. Anh Minh phấn khởi cho biết: “Ngay sau khi được cấp đất và Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng từ 2 nguồn: hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình khó khăn về nhà ở, đầu tháng 7/2025, tôi đã khởi công xây dựng ngôi nhà. Sau hơn 1 tháng xây dựng khẩn trương, ngày 15/8 ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng do doanh nghiệp đứng ra xây dựng đã hoàn thành và cả gia đình tôi chuyển về ở trong ngôi nhà mới tại khu TĐC này. Vì vậy, cơn bão số 5 vừa qua, gia đình tôi không phải lánh nạn do lo sợ đất đá tràn vào nhà nữa. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi được sống trong ngôi nhà mới, an toàn".

Xã Văn Phú là địa phương có nhiều đồi núi dốc và bị chia cắt bởi các con sông, suối nên vào mùa mưa bão thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Riêng sạt lở đất trong trận bão vừa qua đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng do nhà cửa và công trình phụ bị hư hỏng.

Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Văn Phú, cho biết: “Sạt lở đất xảy ra ở 12/14 bản trên địa bàn nhưng tập trung nhiều nhất ở 5 bản: Poọng, Tá Cú, Cháo Pi, Tiến, Lọng với gần 100 hộ. Hầu hết những hộ này đều có nhà bám mặt đường, lưng dựa vào núi, lại nằm trên nền đất yếu nên chỉ cần lượng mưa từ 30 - 40mm, kéo dài 2 - 3 ngày là có thể xảy ra sạt trượt. Ngoài ra, do có sông Âm và các suối nhỏ chảy qua địa bàn nên địa phương có 26 hộ sống ở ven sông, ven suối thuộc vùng thấp trũng dễ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét tập trung ở bản Lọng.

Nhằm giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai có cuộc sống ổn định lâu dài, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, 2 khu TĐC tại bản Lọng và bản Căm được xây dựng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện tại, 2 khu TĐC này đã hoàn thành xong việc giao đất cho 62 hộ dân (khu TĐC bản Lọng 40 hộ và khu TĐC bản Căm 22 hộ). Ngay sau khi được giao đất và hoàn thành xong việc lắp đặt hệ thống điện, nước sạch, các hộ đã khẩn trương xây dựng nhà cửa.

Theo ông Trung, vào thời điểm xảy ra cơn bão số 5 và hoàn lưu sau bão từ ngày 24 - 31/8/2025, đa số các hộ chưa làm xong nhà. Song, do thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo người dân, nhất là những hộ sống trong vùng thấp trũng dễ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất... nhận biết và xử lý kịp thời các tình huống. Mặt khác, khi xảy ra mưa bão, ngoài việc thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, địa phương đã xây dựng phương án và tổ chức di dời các hộ sống trong vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn tại các nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân lánh tạm nên không có thiệt hại về người.

Bài và ảnh: Minh Lý