Hơn 50.000 ca sốt xuất huyết, Bộ Y tế kêu gọi chủ động phòng dịch

Cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca sốt xuất huyết và 5 ca tử vong. Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình chủ động diệt lăng quăng, phòng dịch từ sớm.

Đoàn xe tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bộ Y tế)

Theo ThS. Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), sốt xuất huyết vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm có gánh nặng lớn tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía Nam và các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 5 ca tử vong. Điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao cùng nhiều dụng cụ chứa nước, phế thải đọng nước trong khu dân cư đang tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Bộ Y tế nhận định nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch từ sớm, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Với thông điệp “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”, ngành Y tế nhấn mạnh việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để phòng bệnh. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm số ca nặng, tử vong.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín bể chứa, thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng. Những hành động đơn giản nhưng được duy trì thường xuyên sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa mưa.

Theo VTV