Vân Du phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

Xã Vân Du đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026-2030 bằng cách thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đây là những yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và bền vững cho địa phương.

Chị Nguyễn Thị Dung (người thứ 2 bên trái) giới thiệu mô hình trồng cây mắc ca của gia đình.

Xã Vân Du hiện có 28 thôn, khu phố với dân số 24.146 người, gồm hai dân tộc chủ yếu là Kinh và Mường cùng sinh sống. Trong phát triển kinh tế, xã đã quan tâm chỉ đạo tích tụ, tập trung 752,6ha đất phát triển các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; trong đó có 741,1ha được quy hoạch sản xuất tập trung; 298,4ha áp dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình cho giá trị kinh tế cao đã được triển khai hiệu quả tại các khu vực như Khu phố 1, thôn Đồng Hội, như mô hình cam, bưởi cho thu nhập từ 350 đến 820 triệu đồng/ha/năm, ổi 320 triệu đồng/ha/năm, dứa từ 250 đến 540 triệu đồng/ha/năm. Một số gia trại có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả như trang trại của ông Phạm Bá Quỳnh (thôn Bái Đang), ông Phạm Văn Sen (thôn Cát Thành), ông Nguyễn Đình Long (khu phố Tiên Quang)... Các sản phẩm cây ăn quả được sản xuất theo quy trình an toàn, được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, bảo hộ thương hiệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hiện toàn xã có 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Số lượng cơ sở sản xuất và lao động trong lĩnh vực công nghiệp có xu hướng tăng nhanh. Ước đến hết năm 2025 toàn xã có 81 cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm ổn định trên 700 lao động.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Riêng giai đoạn 2024-2025, xã đã triển khai 67 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, thủy lợi và giáo dục. Ngoài ra, vốn đầu tư từ Nhân dân và doanh nghiệp đạt gần 485 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã (không bao gồm quốc lộ và đường tỉnh) được cứng hóa ước đạt 91,2%, phục vụ tốt nhu cầu giao thương.

Chủ tịch UBND xã Lê Thị Hoa, cho biết: “Để tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, xã Vân Du xác định thu hút đầu tư và phát triển thương mại - dịch vụ gắn với đô thị hóa để xây dựng hành lang kinh tế đô thị theo trục kinh tế Quốc lộ 45 và Quốc lộ 217B; xây dựng vùng kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số gắn với phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, dựa trên lợi thế giao thoa các trung tâm du lịch lớn như: Tràng An, Cúc Phương, Lam Kinh để xây dựng tuyến, điểm du lịch về tâm linh, cộng đồng và du lịch sinh thái trong nông nghiệp. Định hình lực lượng lao động, xác định cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp tập trung, công nghệ cao và chuyển đổi số theo hướng kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tập đoàn cây ăn quả có giá trị cao, sản phẩm đáp ứng cả thị trường trong nước và quốc tế”.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã phấn đấu đến năm 2030 đạt vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 150ha trở lên, trong đó ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có lợi thế của địa phương như cam, bưởi, ổi, thanh long, dứa gắn với xây dựng thương hiệu và chương trình OCOP. Trên cơ sở đó, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế, cơ sở sấy, đóng gói sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ bền vững.

Về công nghiệp và TTCN, xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất trên địa bàn ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để các doanh nghiệp như Nhà máy Đường mía Việt - Đài và các đơn vị đang hoạt động được sản xuất ổn định, lâu dài. Đẩy mạnh phát triển các ngành, nghề TTCN có lợi thế. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiện đại gắn với phát triển công nghiệp - TTCN bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030 xã Vân Du phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 7,0%; thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm và sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Phan Nga