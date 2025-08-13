Ứng dụng giải pháp phần mềm Đại hội số của VNPT phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Như Xuân

Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Đại hội Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Thông qua giải pháp phần mềm Đại hội số của VNPT, chất lượng tổ chức đại hội đã được nâng cao, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Xã Như Xuân phối hợp với VNPT Thanh Hóa triển khai phần mềm Đại hội số trong công tác tổ chức đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Xác định rõ tầm quan trọng của sự kiện, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội được Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng. Nhằm tạo sự chuyển biến, linh hoạt và hiện đại hơn về quy trình tổ chức, xã Như Xuân đã phối hợp với VNPT Thanh Hóa triển khai giải pháp phần mềm Đại hội số. Đây là giải pháp công nghệ thông tin được VNPT thiết kế nhằm hỗ trợ toàn diện công tác chuẩn bị, tổ chức và quản lý đại hội Đảng các cấp một cách khoa học.

Mọi thủ tục liên quan đến Đại hội như việc điểm danh, kiểm tra số lượng đại biểu tham dự... đều được số hóa. Các đại biểu vào hội trường được điểm danh bằng công nghệ AI nhận diện sinh trắc học. Phần mềm này có chức năng quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu dự Đại hội, giúp cập nhật hồ sơ thông tin về đại biểu một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Thông tin về đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I được cập nhật trên phần mềm Đại hội số của VNPT.

Với phầm mềm này, các cán bộ, đảng viên dễ dàng truy cập và tra cứu các tài liệu phục vụ đại hội như: Văn kiện, báo cáo chính trị, chỉ thị, bài phát biểu... Tất cả dữ liệu được số hóa, sắp xếp khoa học và tích hợp trên một nền tảng thống nhất, giúp tiết kiệm thời gian tra cứu, đồng thời nâng cao độ chính xác trong khai thác thông tin. Trong quá trình tổ chức, Đảng ủy xã liên tục cập nhật các văn bản để kịp thời chỉ đạo, điều hành các nội dung liên quan đến Đại hội, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức.

Đại hội đại biểu xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã ứng dụng mạnh mẽ CNTT với tinh thần thực hiện đại hội không giấy tờ, nhờ vậy không còn tình trạng phải in ấn, phô tô tài liệu giấy tờ cồng kềnh như trước, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực.

Có thể thấy, thông qua việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội và việc cải cách hành chính trong các cơ quan đảng. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng ủy xã Như Xuân tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Lương