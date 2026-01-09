Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất năm 2026: Thúc đẩy y học chính xác và đổi mới quản trị y tế

Ngày 9/1, tại tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề: “Chẩn đoán hình ảnh trong y học chính xác và can thiệp hiện đại” và “Tương lai quản trị y tế”.

Hội thảo là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng, quy tụ đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, góp phần kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; GS. Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; GS.TS. Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam; TS.BS Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; cùng đông đảo giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ, cán bộ quản lý y tế và đại diện các cơ sở y tế trong nước, quốc tế.

GS. Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ, phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Y học thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, từ mô hình điều trị kinh nghiệm sang y học chính xác, dựa trên dữ liệu, công nghệ cao và quản trị thông minh. Trong tiến trình đó, chẩn đoán hình ảnh không chỉ là công cụ hỗ trợ lâm sàng, mà đã trở thành nền tảng dữ liệu cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong phát hiện sớm bệnh lý, phân tầng nguy cơ, cá thể hóa điều trị và theo dõi hiệu quả can thiệp.

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất chính là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân y tế cùng trao đổi, thảo luận và tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Những năm gần đây, chẩn đoán hình ảnh đã và đang giữ vai trò trung tâm trong y học chính xác, góp phần quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý, phân tầng nguy cơ, cá thể hóa điều trị và theo dõi đáp ứng điều trị. Bên cạnh đó, việc dành một phiên chuyên đề để thảo luận về “Tương lai quản trị y tế” thể hiện cách tiếp cận toàn diện, các tiến bộ về công nghệ y học chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một mô hình quản trị phù hợp.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về y tế tại địa phương, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ tiếp tục khuyến khích các cơ sở y tế, không phân biệt công lập hay tư nhân, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình quản trị y tế phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa. Thứ trưởng khẳng định, trong bối cảnh toàn ngành y tế đang triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới khoa học - công nghệ và tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân, việc tổ chức một diễn đàn khoa học quốc tế có quy mô, nội dung thiết thực là rất cần thiết.

Đông đảo các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, phát triển y học hiện đại, y học chính xác phải gắn chặt với đổi mới quản trị y tế, coi quản trị là trục then chốt quyết định hiệu quả của khoa học - công nghệ, chuyên môn và nguồn lực. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm hiệu quả chuyên môn đi đôi với bền vững tài chính và trách nhiệm xã hội. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế cũng cần song hành với hoàn thiện thể chế, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và quyền lợi chính đáng của người bệnh.

GS. Pengcheng Hu - Đại học Phúc Đán, Trung Quốc trình bày tham luận “Thúc đẩy công nghệ PET/CT kỹ thuật số: Từ đổi mới đến ứng dụng lâm sàng”.

Hội thảo được tổ chức với hai phiên chuyên đề: Phiên 1 tập trung vào nội dung “Chẩn đoán hình ảnh trong y học chính xác và can thiệp hiện đại”, với các báo cáo khoa học của chuyên gia trong nước và quốc tế về công nghệ PET/CT kỹ thuật số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, vai trò của MRI 3.0 trong can thiệp thần kinh và các ứng dụng tiên tiến trong chẩn đoán MRI.

PGS.TS Lê Tuấn Linh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trình bày chuyên đề “Xu hướng ứng dụng Al trong chẩn đoán hình ảnh và thực tiễn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”.

Các báo cáo đã làm rõ vai trò ngày càng quan trọng của chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao độ chính xác chẩn đoán, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Đại biểu thảo luận.

Phiên 2 tập trung thảo luận về “Tương lai quản trị y tế”, đề cập đến vai trò của dữ liệu chất lượng cao và trí tuệ nhân tạo trong tái định hình mô hình chăm sóc sức khỏe; xu thế quản trị bệnh viện trong bối cảnh chuyển đổi số; kinh nghiệm quốc tế trong cải tiến chất lượng dịch vụ y tế; giá trị của các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong phát triển bệnh viện; cũng như các mô hình quản trị hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng hội thảo.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, tặng hoa chúc mừng Hội thảo.

Thông qua các báo cáo khoa học và phiên thảo luận, hội thảo đã mang đến nhiều góc nhìn mới, góp phần kết nối tri thức - công nghệ - quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế.

Hội thảo được kỳ vọng tạo tiền đề quan trọng cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và đổi mới quản trị y tế trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, hiệu quả, nhân văn và phát triển bền vững.

Tô Hà