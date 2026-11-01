Ukraine đề nghị Mỹ đẩy nhanh bàn giao 500 tên lửa Patriot

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/10 hoan nghênh việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc hệ thống phòng không Patriot trị giá 2,1 tỷ USD cho Kiev, song cho biết Ukraine cần được tiếp nhận số vũ khí này sớm hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và đánh giá 500 tên lửa là số lượng đáng kể. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ quan ngại khi thời điểm bàn giao có thể phải chờ thêm vài năm, trong khi Kiev đang cần gấp các tên lửa đánh chặn để đối phó với những đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga.

Ông Zelensky cho rằng Mỹ và các nước châu Âu hiện vẫn có lượng tên lửa PAC-3 nhất định trong kho dự trữ, đồng thời kêu gọi Washington tìm giải pháp để chuyển giao số vũ khí này cho Ukraine ngay lập tức. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong hai tuần đầu tháng 10, Nga đã tiến hành hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở trọng yếu của lưới điện nước này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt đề nghị của Ukraine về việc mua 500 tên lửa Patriot PAC-3 cùng phụ tùng dành cho các bệ phóng, với tổng trị giá ước tính 2,1 tỷ USD. Theo thông báo, Canada, Đức và Na Uy sẽ đóng góp kinh phí thông qua chương trình hỗ trợ Ukraine; tập đoàn Lockheed Martin là nhà thầu chính của thương vụ.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin được Reuters dẫn lời, số tên lửa này hiện chưa được sản xuất và có thể chỉ được bàn giao cho Ukraine vào đầu những năm 2030. Bộ Quốc phòng Ukraine đang đề nghị Lầu Năm Góc xem xét đẩy nhanh tiến độ, trong đó có phương án chuyển giao trước số tên lửa sẵn có trong kho dự trữ của Mỹ và bổ sung lại bằng sản phẩm mới sau đó.

Trong khi đó, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 cho biết các lực lượng nước này đã tập kích một số mục tiêu phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, trong đó có một cơ sở nhiệt điện và phát điện tại Kiev cùng các xưởng sản xuất UAV và linh kiện vũ khí ở Kharkov. Các thông tin về mục tiêu và kết quả tập kích hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Thanh Hằng