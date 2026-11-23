Mỹ yêu cầu Nvidia làm rõ hoạt động bán chip sang Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang yêu cầu Nvidia cung cấp thông tin về hoạt động bán chip sang Trung Quốc và việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu, trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc và cựu lãnh đạo công ty Jensen Huang.

Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS ngày 22/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Washington vẫn cần làm rõ hoạt động kinh doanh chip của Nvidia tại Trung Quốc, đặc biệt là trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định xuất khẩu của Mỹ tại doanh nghiệp này.

Ông Bessent cho biết chính quyền Mỹ đã liên hệ với ban lãnh đạo tạm quyền, các thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị và luật sư của Nvidia để yêu cầu giải trình. Theo ông, công ty cần sớm cung cấp thông tin nhằm làm rõ cơ chế quản lý và văn hóa tuân thủ các quy định nội bộ, cũng như xác định những cá nhân chịu trách nhiệm giám sát hoạt động bán chip sang Trung Quốc.

Liên quan đến khả năng Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia, ông Bessent cho rằng cựu Giám đốc điều hành này có thể không biết về những cáo buộc nhằm vào nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, người được cho là có quan hệ tình cảm với ông và bị nghi có liên hệ với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ chưa đưa ra quan điểm ủng hộ việc ông Huang trở lại, nhấn mạnh rằng chính quyền cần làm rõ trước tiên vấn đề tuân thủ các quy định xuất khẩu.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng lo ngại về nguy cơ công nghệ AI tiên tiến bị chuyển tới Trung Quốc thông qua hoạt động buôn lậu chip và các mạng lưới có liên quan đến hoạt động tình báo. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã siết chặt các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn của Mỹ. Ngày 16/11, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra các yêu cầu cấp phép mới đối với những trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực tính toán AI tiên tiến của Mỹ cho các công ty Trung Quốc. Các hạn chế này có hiệu lực từ ngày 19/11. Trong khi đó, ông Bessent nhận định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip hiện hành đã đủ hiệu quả và Mỹ chưa cần áp đặt thêm hạn chế đối với những dòng chip Nvidia thế hệ cũ. Các nhà phân tích cảnh báo việc Washington tiếp tục siết chặt kiểm soát công nghệ có thể khiến Bắc Kinh đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, vốn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Thanh Vân