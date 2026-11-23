Sudan: Tấn công bằng UAV làm rung chuyển thủ đô Khartoum

Ngày 22/11, một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã làm rung chuyển thủ đô Khartoum của Sudan, gây hư hại nhiều nhà dân và một tòa nhà của Liên hợp quốc, làm gia tăng lo ngại về an toàn của dân thường và nhân viên cứu trợ trong bối cảnh xung đột tại nước này tiếp diễn.

Theo các nguồn tin địa phương và quan chức Liên hợp quốc, các cuộc tấn công bằng UAV bị cáo buộc do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tiến hành vào rạng sáng ngày 22/11 theo giờ địa phương, nhằm vào nhiều khu dân cư đã khiến 4 người thiệt mạng tại thủ đô Khartoum và các khu vực lân cận. Hệ thống phòng không của quân đội Sudan đã được triển khai để đánh chặn các UAV được cho là đang hướng tới các tòa nhà chính phủ và sân bay Khartoum.

Các vụ tấn công làm gia tăng lo ngại về những nguy cơ ngày càng lớn đối với dân thường và nhân viên cứu trợ nhân đạo, trong bối cảnh các bên tham chiến tại Sudan ngày càng sử dụng UAV trong các hoạt động quân sự.

Một tòa nhà của Liên hợp quốc đã bị hư hại trong các cuộc tấn công. Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Denise Brown, xác nhận nhân viên của tổ chức này đang ở bên trong tòa nhà khi vụ việc xảy ra. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) lên án những nguy cơ mà nhân viên cứu trợ phải đối mặt tại khu dân cư, đồng thời nhấn mạnh tình trạng này là “không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, một nguồn tin quân đội Sudan cáo buộc các UAV được phóng đi từ Ethiopia, cụ thể là từ khu vực sân bay Bahir. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập. Ethiopia trước đó đã bác bỏ cáo buộc của Sudan cho rằng nước này cho phép Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công. Sudan cũng đã gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) liên quan đến các hoạt động sử dụng UAV bị cáo buộc xuất phát từ Ethiopia.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Sudan tiếp tục chìm trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và RSF, kéo dài hơn 3 năm qua, gây hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Đông Bắc Phi này.

Thanh Vân