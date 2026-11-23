Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng bắt tay phe Dân chủ để áp trần lãi suất thẻ tín dụng 10%

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sắp tới nhằm áp mức trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Động thái này nhằm hiện thực hóa cam kết tranh cử năm 2024 mà ông từng bỏ lỡ do sức ép từ giới ngân hàng và sự thiếu mặn mà từ chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại trong chương trình “Saturday in America” của kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông quyết tâm thúc đẩy biện pháp giới hạn lãi suất đối với các công ty phát hành thẻ tín dụng.

Đề xuất áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% được đánh giá là bước đi mạnh tay nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ. Theo khảo sát hồi tháng 8 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Fed chi nhánh New York), mức lãi suất thẻ tín dụng trung bình tại Mỹ hiện lên tới khoảng 22,2%.

Trước đó, vào tháng 1/2026, ông Trump từng đưa ra đề xuất tương tự như một phần trong nỗ lực cải thiện khả năng chi trả cho người tiêu dùng của Nhà Trắng. Tuy nhiên, sáng kiến này lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các ngân hàng lớn và các công ty thẻ tín dụng. Giới tài chính cảnh báo việc áp trần lãi suất sẽ buộc họ phải đóng thẻ của những khách hàng thu nhập thấp, có điểm tín dụng kém, hoặc cắt giảm mạnh các chương trình tích điểm, hoàn tiền ưu đãi.

Bên cạnh sức ép từ Phố Wall, đề xuất này cũng không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, khiến Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát suốt thời gian qua hầu như không có động thái cụ thể nào để hiện thực hóa lời hứa của Tổng thống.

Tuy nhiên, đây lại là chính sách hiếm hoi nhận được sự đồng thuận từ cả Tổng thống đảng Cộng hòa lẫn các nghị sĩ chủ chốt của phe Dân chủ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren (bang Massachusetts) – người dự kiến sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện – đã nhiều lần bày tỏ mong muốn áp trần lãi suất. Ngay sau cuộc phỏng vấn của ông Trump trên Fox News, bà Warren lập tức lên tiếng hưởng ứng: “Hãy áp trần lãi suất thẻ tín dụng và tiết kiệm tiền cho người dân Mỹ”.

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu kinh tế, nếu mức trần lãi suất 10% được áp dụng, người tiêu dùng Mỹ có thể tiết kiệm được khoảng 100 tỷ USD tiền lãi mỗi năm.

Dữ liệu từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) cho thấy, khoảng 195 triệu người dân nước này sở hữu thẻ tín dụng và phải gánh chịu tới 160 tỷ USD tiền lãi trong năm 2024. Đáng chú ý, theo số liệu của Fed chi nhánh New York, tổng dư nợ thẻ tín dụng của người Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục mọi thời đại, lên tới khoảng 1.230 tỷ USD.

Hiện ý tưởng này mới dừng ở mức tuyên bố chính sách và cần được Quốc hội Mỹ xây dựng thành luật để chính thức có hiệu lực.

Nhật Lệ