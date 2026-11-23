Indonesia xác nhận 24 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy bánh kẹo ở tỉnh Banten, Indonesia, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, trong khi công tác nhận dạng nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Ngày 23/11, lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục tìm kiếm khoảng 30 người mất tích trong vụ cháy lớn tại nhà máy sản xuất kẹo và bánh ngọt PT Fonusa Agung Mulia, thuộc tỉnh Banten, phía Tây đảo Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 16h-17h ngày 21/11, giờ địa phương, tại khu vực văn phòng và kho hàng của nhà máy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nơi lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm, khiến một phần kết cấu tòa nhà 3 tầng bị sập.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 15 xe cứu hỏa cùng thiết bị phun nước áp lực cao để khống chế đám cháy. Quá trình dập lửa kéo dài khoảng 12-14 giờ. Công tác tìm kiếm từng phải tạm dừng trong đêm 22/11 do trời tối, nhiệt độ tại hiện trường còn cao và nguy cơ công trình tiếp tục sụp đổ.

Theo công ty quản lý nhà máy, khoảng 300 công nhân có mặt tại khuôn viên khi xảy ra hỏa hoạn, trong đó khoảng 65 người làm việc tại khu vực bị cháy. Một số công nhân đã thoát ra ngoài, 4 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát Indonesia cho biết đã thu hồi 24 túi đựng thi thể hoặc các phần thi thể. Tuy nhiên, số người thiệt mạng chính xác chưa thể xác định do một túi có thể chứa phần thi thể của nhiều nạn nhân. Sức nóng của đám cháy cũng khiến việc nhận dạng bằng mắt thường không thể thực hiện.

Cơ quan nhận dạng nạn nhân thuộc cảnh sát Indonesia đang thu thập mẫu ADN, thông tin và vật dụng cá nhân từ gia đình những người mất tích để đối chiếu. Quá trình này dự kiến kéo dài từ 2-3 tuần.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Một số thông tin ban đầu cho rằng ngọn lửa có thể bắt nguồn từ hệ thống làm lạnh ở tầng 3. Nhà chức trách đang điều tra và dự kiến yêu cầu lãnh đạo nhà máy giải trình về các biện pháp an toàn lao động.

Lê Hà.