Điện Kremlin: Ông Putin và ông Trump không thảo luận việc bổ nhiệm Đại sứ Nga tại Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập đến việc lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Đại sứ Nga mới tại Washington trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trả lời câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với báo Vedomosti, ông Peskov cho biết: “Không, những chi tiết như vậy không được đề cập. Cuộc trao đổi mang tính khái quát hơn”.

Đại sứ Nga tại Mỹ, Alexander Darchiev, người giữ chức vụ này từ tháng 3 năm 2025, đã qua đời tại Moscow vào ngày 11 tháng 11 ở tuổi 66 sau một thời gian dài mắc bệnh mãn tính. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Darchiyev qua đời đột ngột và đánh giá ông là một nhà ngoại giao xuất sắc.

Ngoài ra, ông Peskov cũng cho biết Nga không vội bổ nhiệm đại sứ mới tại Pháp và Anh vì quan hệ ngoại giao với hai nước này thực tế là không tồn tại. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Moscow đã không có đại sứ tại London và Paris trong hơn hai tháng. Ông nói: “Chúng tôi không có quan hệ với các nước này, vì vậy không cần phải vội vàng”.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin lần lượt ký sắc lệnh miễn nhiệm Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov ngày 24/9 và Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin ngày 25/9. Trong thời gian chờ bổ nhiệm đại sứ mới, các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại hai nước vẫn duy trì hoạt động dưới sự điều hành của các đại biện lâm thời.

Những phát biểu của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh sự chú ý đang đổ dồn vào sự hiện diện ngoại giao của Nga tại các thủ đô phương Tây quan trọng. Hiện Moscow không có đại sứ tại Washington, London và Paris cùng một lúc. Và bình luận của ông Peskov cho thấy bất kỳ quyết định nào về việc bổ nhiệm một đặc phái viên mới tại Mỹ sẽ được xử lý riêng biệt.

Thanh Vân