U23 Việt Nam nhận tin vui trước VCK U23 châu Á 2026; Xavi chờ cơ hội thay Ruben Amorim dẫn dắt MU?

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ vô thời hạn; Xavi chờ cơ hội thay Ruben Amorim dẫn dắt MU?; Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên giành HCV châu Á... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (30/9).

U23 Việt Nam nhận tin vui trước VCK U23 châu Á 2026

AFC thông báo lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 2/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở lễ bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Giải đấu quy tụ 16 đội, trong đó U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng Hàn Quốc, Australia và Qatar. Việc này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tránh phải đối đầu sớm với nhiều đối thủ mạnh. VCK diễn ra từ 7-25/1/2026 tại Saudi Arabia.

Những năm gần đây, U23 Việt Nam giữ phong độ ổn định khi liên tiếp vào tứ kết các kỳ 2022 và 2024, đồng thời vừa vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp và toàn thắng ở vòng loại. Trước khi bước vào VCK, đội sẽ có màn thử sức quan trọng tại SEA Games 33 ở Thái Lan tháng 12 tới.

Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên giành HCV châu Á, làm nên lịch sử cho bơi Việt Nam

Tối 29/9 tại Ấn Độ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành HCV nội dung 1.500m tự do nam tại giải bơi vô địch châu Á 2025. Hoàng cán đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15 giây 01, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Uzbekistan, Nhật Bản, Ấn Độ và Thái Lan.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tận dụng tốt cơ hội để đoạt HCV châu Á 2025. (Ảnh: Khả Hoà).

Đây là tấm HCV châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của “rái cá sông Gianh”, sau khi từng giành HCB tại ASIAD 2018. Giới chuyên môn đánh giá, việc một số kình ngư hàng đầu châu lục vắng mặt đã mở ra cơ hội, nhưng quan trọng hơn là Hoàng đã thể hiện phong độ cao và ý chí thi đấu vững vàng.

Thành tích lần này cũng là thông số tốt nhất của anh trong vòng một năm qua, khẳng định sự tiến bộ sau Olympic 2024 và giải vô địch thế giới 2025. Đây là dấu mốc lịch sử, tiếp thêm động lực lớn cho bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ vô thời hạn

CLB Deportivo Alaves thông báo trung vệ Facundo Garces bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn sau khi FIFA mở cuộc điều tra vụ nhập tịch gây tranh cãi tại Malaysia. Quyết định này nhằm chờ kết luận chính thức từ FIFA, trong bối cảnh hôm 27/9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có Garces, bị cáo buộc sử dụng hồ sơ không hợp lệ.

Facundo Garces là cầu thủ nhập tịch Malaysia thứ 3 bị CLB chủ quản đưa ra khỏi danh sách thi đấu. Ảnh: NSTP

Các cầu thủ bị treo giò 12 tháng, còn FAM phải nộp phạt và đối mặt nguy cơ mất uy tín nghiêm trọng. Garces vốn là trụ cột hàng thủ của Alaves ở La Liga, nhưng sau án phạt đã gỡ bỏ cờ Malaysia khỏi trang cá nhân, thay bằng cờ Argentina và Tây Ban Nha.

Xavi chờ cơ hội thay Ruben Amorim dẫn dắt MU?

HLV Xavi, hiện thất nghiệp từ khi rời Barcelona tháng 5/2024, đang từ chối lời mời béo bở từ Al-Ittihad (Saudi Arabia) để chờ cơ hội làm việc ở Ngoại hạng Anh, cụ thể là tại Man United.

HLV Xavi được cho là đã sẵn sàng thay thế Ruben Amorim tại sân Old Trafford.

Theo Fabrizio Romano, Xavi đã tích cực học tiếng Anh, chuẩn bị cho khả năng huấn luyện tại Premier League. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim chịu áp lực lớn ở Old Trafford khi MU rơi xuống vị trí thứ 14, chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng cân nhắc nhiều ứng viên khác như Gareth Southgate, Andoni Iraola, Oliver Glasner hay Fabian Hurzeler.

Tin vắn nổi bật: Kỳ thủ Lại Lý Huynh, người đầu tiên của Việt Nam vô địch cờ tướng thế giới, đã được UBND TP HCM thưởng nóng 200 triệu đồng và Sở Văn hóa - Thể thao trao thêm 100 triệu đồng để ghi nhận thành tích lịch sử. Tiền vệ Châu Ngọc Quang (Ninh Bình) bị đứt dây chằng gối, phải phẫu thuật và nghỉ 6-8 tháng, lỡ hẹn tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây là tổn thất lớn, buộc HLV Kim Sang-sik phải tìm phương án thay thế. Al Hilal sẵn sàng chi 200 triệu euro để chiêu mộ Vinícius Jr, biến ngôi sao Real Madrid thành tâm điểm lớn nhất của kỳ chuyển nhượng, mở ra khả năng gây chấn động làng bóng đá thế giới.

HS